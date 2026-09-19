Dadić od heroja do tragičara: Ljajić se upisao, ali Pazarce opekao ’fenjer’ u 90+3. minutu

Bez obzira na položaj rivala, nema dileme da bi publike bilo i značajno više da na obalama Jošanice i Raške od popodnevnih sati nije mirisalo na kišu. Povremeno je i padala tokom prvog poluvremena.

Činilo se da će prvi superligaški duel dva tima da pripadne družini trenera Strahinje Pandurovića, koja se na kraju patila zbog isključenja Tomislava Dadića u završnici. Prvoligaški bilans iz ranijih godina ubedljivo je na strani Pazara, koji je pre 18 i kusur godina pred domaćim auditorijumom ubedljivom pobedom protiv Zemuna (4:1) rešio direktan okršaj za opstanak u drugoligaškom takmičenju. Ovog puta su se mnogo više radovali Zemunci.

U poslednje vreme dobro zategnuta odbrana Pazaraca doživela je jednu prinudnu promenu. Ahmed Hadžimujović zbog bolesti nije trenirao tokom poslednja tri dana, pa ga je kao desni štoper i bonus zamenio Stefan Melentijević, koji je upisao prvi start.

Dominik Sadi je delovao raspoloženo. Englez je u sedmom minutu pronašao Ljajića, čiji je udarac završio preko gola. Mnogo bolja prilika za Plave pet minuta kasnije. Dadić je uposlio Ljajića, ovaj naterao Marka Kneževića da interveniše, što se dogodilo i na odbitak do još bolje pozicioniranog Ivana Davidovića.