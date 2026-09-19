Dadić od heroja do tragičara: Ljajić se upisao, ali Pazarce opekao ’fenjer’ u 90+3. minutu
Vreme čitanja: 9min | sub. 19.09.26. | 19:21
I drugi novajlija u Mozzart Bet Superligi odneo bod iz Novog Pazara ove sezone
Ne ide Novom Pazaru ove sezone sa novajlijama u elitnom društvu. Nakon Mačve, bod je sa jednog od najvrućijih terena u Mozzart Bet Superligi odneo i Zemun. Domaćin je dva puta vodio, ali se tim iz Gornje Varoši nije predavao i pogotkom Petrovića u 90+3. minutu polio je hladnim tušem oko 4.000 navijača na tribinama - 2:2 (1:0). Asistencije za oba pogotka Plavih ubeležio je Tomislav Dadić, ali je isti igrač naivno zaradio dva žuta kartona u relativno kratkom razmaku i Zemunci su sa igračem više ostvarili i drugi remi zaredom, otkako je kormilo ekipe preuzeo i, mora se to konstatovati, stabilizovao je, Đorđi Mojsov.
Prvenac Adema Ljajića po povratku iz Sarajeva, u prvoj utakmici koju je krenuo od početka, izazvao je erupciju na tribinama. Slično je bilo i posle pogotka Aleksandra Miljkovića za oporavak od šoka sa potpisom Vasilija Bakića. Na kraju je Đorđe Petrović odveo utakmicu u remi.
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Bez obzira na položaj rivala, nema dileme da bi publike bilo i značajno više da na obalama Jošanice i Raške od popodnevnih sati nije mirisalo na kišu. Povremeno je i padala tokom prvog poluvremena.
Činilo se da će prvi superligaški duel dva tima da pripadne družini trenera Strahinje Pandurovića, koja se na kraju patila zbog isključenja Tomislava Dadića u završnici. Prvoligaški bilans iz ranijih godina ubedljivo je na strani Pazara, koji je pre 18 i kusur godina pred domaćim auditorijumom ubedljivom pobedom protiv Zemuna (4:1) rešio direktan okršaj za opstanak u drugoligaškom takmičenju. Ovog puta su se mnogo više radovali Zemunci.
U poslednje vreme dobro zategnuta odbrana Pazaraca doživela je jednu prinudnu promenu. Ahmed Hadžimujović zbog bolesti nije trenirao tokom poslednja tri dana, pa ga je kao desni štoper i bonus zamenio Stefan Melentijević, koji je upisao prvi start.
Dominik Sadi je delovao raspoloženo. Englez je u sedmom minutu pronašao Ljajića, čiji je udarac završio preko gola. Mnogo bolja prilika za Plave pet minuta kasnije. Dadić je uposlio Ljajića, ovaj naterao Marka Kneževića da interveniše, što se dogodilo i na odbitak do još bolje pozicioniranog Ivana Davidovića.
Promena rezultata u 15. minutu. Dadić je napravio sve što treba na levoj strani, a Ljajić rutinski iz peterca pospremio u mrežu - 1:0.
Mogao je Fejsal Mulić na dodavanje Sadija u 38. minutu da meč uvede u mirnije vode po Pazar, ali je Ivan Ostojić odradio posao u bloku. Ljajić je u 40. minutu zapretio iz kornera, da bi neposredno pred pauzu odličnu situaciju za dupliranje prednosti propustio Kahim Dikson. Jamajkanca je "u vatru" ubacio Dadić, ali je lopta pogodila spoljni deo mreže.
Izmene Đorđija Mojsova na poluvremenu brzo su donele promenu na semaforu. Centaršut Nemanje Belakovića parabolom iz vazduha u 48. minutu materijalizovao je Bakić - 1:1.
Umalo potpuni preokret u 53. minutu. Milan Jokić je uposlio Belakovića, koga su centimetri delili od gola. Probao je i Nemanja Kalat u 56. minutu, bez uspeha.
Pazar se vratio na utakmicu. Dikson je iz neposredne blizine najpre u 58. minutu zakasnio na loptu Sadija, da bi 120 sekundi probao i glavom. U 63. minutu je centrirao Dadić, da bi klizanje Belakovića glavom kaznio precizni Miljković - 2:1.
Imao je domaćin šanse preko Diksona u 67. i 76. minutu, a opasan na drugoj strani bio je Petrović u 73. minutu. Posle greške Miljkovića, plavokosi rezervista Zemuna postavio se u trećem minutu sudijske nadoknade za šok u Novom Pazaru - 2:2.
MOZZART BET SUPERLIGA - 10. KOLO:
NOVI PAZAR - ZEMUN 2:2 (1:0)
/Ljajić 15, Miljković 63 - Bakić 48, Petrović 90+3/
Gradski stadion u Novom Pazaru.
Gledalaca: 4.000.
Sudija: Predrag Janjuš.
Žuti kartoni: Dadić, Miljković (Novi Pazar), Jokić, Petrović (Zemun).
Crveni karton: Dadić (Novi Pazar) u 90. minutu.
NOVI PAZAR (4-2-3-1): Matijašević 6 - Miljković 6,5, Melentijević 6, Marinković 6,5, Dadić 7 - Gadio 6, Davidović 6 (86. Stanković -) - Sadi 6,5 (74. Dauda -), Ljajić 7 (74. Togbe -), Dikson 6 - Mulić 6 (61. Kadrić 6).
ZEMUN (4-1-4-1): M. Knežević 6,5 - S. Knežević 6, Ostojić 6,5, Bakić 7, Kadijević 6,5 - Meshi 6 (80. Vadze -) - Tabaković 6 (46. Kalat 7), Bogdanović 6 (46. Jokić 6,5), Ilić 6 (27. Petrović 7,5), Belaković 7 - Šarić 6 (69. Petrušić 6,5).
Igrač utakmice: Đorđe Petrović (Zemun) 7,5
MOZZART BET SUPERLIGA, 10. KOLO
Subota
Novi Pazar - Zemun 2:2 (1:0)
/Ljajić 15, Miljković 64 - Bakić 49, Petrović 90+3/
Vojvodina - IMT 1:1 (1:0)
/Sukačev 2 - Glišić 61/
19.00 (3.00) OFK Beograd Mozzart Bet (3.40) Radnički Kragujevac (2.35) MR
19.00 (4.30) Radnik (3.60) Partizan (1.85) MR
Nedelja
17.00 (2.60) Mačva Šabac (3.05) Mladost Lučani (2.95) MR
19.00 (1.13) Crvena zvezda (9.00) Radnički Niš (17.0) MR
20.00 (1.67) Železničar Pančevo (3.80) Čukarički (5.30) MR
***Kvote su podložne promenama