Vembanjama obezbedio sebi dva ključna ugovora
Vreme čitanja: 1min | pet. 31.07.26. | 19:26
Još uvek se ne znaju tačne cifre
Leto iz snova za Viktora Vembanjamu se nastavlja. Nakon što je predvodio San Antonio Sparse do velikog NBA finala (gde je usput ponovo proglašen za najboljeg defanzivca lige), francuski as je rešio da osigura svoju budućnost na svim poljima i potpiše dva najvažnija ugovora u dosadašnjoj karijeri.
Nakon što je početkom meseca sa čelnicima Sparsa dogovorio produžetak saradnje po super-maksimalnim uslovima (koji stupa na snagu po isteku njegovog ruki ugovora), 224 centimetra visoki centar obezbedio je i istorijski marketing posao. Kako prenosi dobro obavešteni Šams Čaranija, Vembanjama je stavio potpis na višegodišnji produžetak ugovora sa kompanijom Najk.
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Iako detalji o dužini trajanja i finansijskim ciframa još uvek nisu zvanično objavljeni, Čaranija otkriva ključni podatak: u sklopu ove obnovljene i znatno unosnije saradnje, Vembanjama će zvanično dobiti svoju personalizovanu liniju patika, čime je stupio u najprobranije društvo najvećih ikona u istoriji košarke.
Predvoditi franšizu iz Teksasa do borbe za prsten i istovremeno postati zaštitno lice najvećeg sportskog brenda na svetu samo je potvrda da je era Viktora Vembanjame zvanično i u punom sjaju počela.