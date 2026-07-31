Vembanjama obezbedio sebi dva ključna ugovora

Leto iz snova za Viktora Vembanjamu se nastavlja. Nakon što je predvodio San Antonio Sparse do velikog NBA finala (gde je usput ponovo proglašen za najboljeg defanzivca lige), francuski as je rešio da osigura svoju budućnost na svim poljima i potpiše dva najvažnija ugovora u dosadašnjoj karijeri.

Nakon što je početkom meseca sa čelnicima Sparsa dogovorio produžetak saradnje po super-maksimalnim uslovima (koji stupa na snagu po isteku njegovog ruki ugovora), 224 centimetra visoki centar obezbedio je i istorijski marketing posao. Kako prenosi dobro obavešteni Šams Čaranija, Vembanjama je stavio potpis na višegodišnji produžetak ugovora sa kompanijom Najk.