Dani Karvahal se seli u predgrađe, Hetafe sve bliži velikom pojačanju

Po informacijama španskih medija, iskusni desni bek nalazi se pred dogovorom sa Hetafeom. Ako saradnja bude uspostavljena, ne samo da neće promeniti ligu, nego ni grad. Samo će se preseliti na stadion u predgrađu Madrida.

Obostrana želja postoji, ali konačnu reč daće izveštaj lekara. Karvahal je pre dve godine imao ozbiljnu povredu kolena, koja je značano uticala na njegovu minutažu u Realu, tako da lekarski pregledi pre potpisa ugovora ovaj put neće biti samo formalnost. Što se tiče finansija, moraće fudbaler iz Leganesa da pristane na manja primanja nego što su mu bila u Realu, mada to je i očekivano.

Pominjalo se nedavno i da bi Dani Karvahal mogao da se pridruži Luki Modriću u Milanu, ali je odlazak u Hetafe ipak realnija opcija. Nema sumnje da bi bio ogromno pojačanje za ekipu Hosea Bordalasa, koja je posle sedam kola u sredini Primere sa osam bodova iz sedam mečeva. Ako se transfer obistini, Karvahal će u novom klubu postati saigrač srpskom reprezentativcu Nemanji Gudelju.

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