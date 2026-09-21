Peti poraz Napretka na šest utakmica: Šou Milunovića i Spiridonovića pod Bagdalom

Mogla bi o tim karijerama da se napiše knjiga. Svaka na svoj način mogla je ili je morala da se razvija drugačijim putem nakon što su obojica nosila dres Crvene zvezde, ali to je tema za neku drugu priliku. Tek, suvo fudbalsko znanje Milunovića i Spiridonovića nikada nije bilo sporno, a demonstrirali su ga ove večeri još jednom u gradu kneza Lazara i potpisali drugu uzastopnu pobedu Smederevaca nad dojučerašnjim superligašima (u prethodnom kolu savladali su Spartak).

Milunović golom i čarobnom asistencijom u prvom, Spiridonović sa dva pogotka u drugom poluvremenu. Upisao se i Irfan Hadžić, već osmi put u deset kola i potvrdio status prvog strelca lige, a dve asistencije upisao je poletni Vladimir Karajčić. Jedini gorak ukus ostavio je detalj iz sudijske nadoknade prvog poluvremena, kada je sudija Jeknić pokazao crveni karton treneru Nenadu Mijailoviću. Uzalud se šef struke gostiju pravdao da ništa nije skrivio, očito da postoje neki šumovi na relaciji sa arbitrima o kojima je već govorio u prethodnom delu sezone. A, zanimljivo je da njegov kolega na kormilu Napretka Saša Mićović na ovom meču nije sedeo na klupi zbog crvenog kartona u prethodnom kolu, pa su oba tima u nastavku vodili asistenti.

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Što se igre tiče, Milunović je “otvorio” domaćina sjajnim utrčavanjem iz drugog plana i reakcijom glavom na centaršut Karajčića. Šest minuta kasnije Danilo Miladinović je izjednačio, iskoristivši lošu reakciju Petkoskog Cimbaljevića nakon centaršuta njegovog kolege po poziciji Miloševića. Doskorašnji fudbaler Zemuna tako je pogodio na svom debiju za Kruševljane.

Ipak, taj rezultatski egal trajao je samo četiri minuta. Briljantno preciznu dugu loptu Milunović je uputio ka Hadžiću, ovaj je pobegao protivničkim štoperima i lucidno protnuo loptu pored istrčalog Balevića. Koliko je porozna odbrana Napretka, pokazao joj je Srđan Spiridonović, u dva navrata u drugom delu. U oba puta bila je to surova egzekucija iz prve, na dodavanja Karajčića, odnosno Rmuša.

Mogao je Napredak da smanji, kada je Ristić uzdrmao prečku sa velike distance, mogla je da pukne i “petarda” posle udarca preko gola Rmuša u jednoj kontri. Zvanična statistika koja je na kraju govorila da je Napredak imao 10 udaraca u okvir gola, a Smederevo nijedan mimo ova četiri koja su završila u mreži, nije nikakva uteha Kruševljanima. Još im se i Andrija Luković teže povredio posle manje od 20 minuta nakon što je ušao u igru.

MOZZART BET PRVA LIGA, 10. KOLO

NAPREDAK – SMEDEREVO 1:4 (1:2)

/Miladinović 24 – Milunović 18, Hadžić 28, Spiridonović 56, 69/

Kruševac. Stadion Mladost.

Sudija: Darko Jeknić.

Crveni karton: Nenad Mijailović (trener Smedereva) u 45+1. minutu.

NAPREDAK: Balević – V. Bogdanović, Andrejević (od 46. Janković), Ristić, Milošević – Krstović (od 46. Luković, od 64. Krstić), Miladinović (od 59. Srećković) – Zuvić (od 74. Stamenković), Milić, P. Bogdanović – Stuparević.

SMEDEREVO: Mirković – Luković (od 83. Stojković), Kolarević, Oreščanin, Petgkoski-Cimbaljević – Džozef (od 83. Savadogo), Karajčić – Kodžić, Milunović (od 59. Rmuš), Spiridonović (od 77. Popov) – Hadžić (od 77. Lutovac).

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 10. KOLO

Nedelja

Teleoptik – Borac 1:2 (0:1)

/Jevtović 34, 72 – Jovanović 45+1/

Ponedeljak

TSC - Dubočica 0:0

OFK Vršac – Bor 1919 1:0 (1:0)

/Glavinić 25/

Javor - Proleter 023 4:2 (2:1)

/Maričić 25, Černo Kande 29, Radonjić 58, Saliman 80 - Kovačević 45, Stanković 70/

Jedinstvo Ub - Loznica 2:3 (1:1)

/Krefl 45+2, Vesković 77 - Katanić 42, Krstić 58, Pantić 85/

Metalac - Grafičar 1:0 (0:0)

/Milinković 89/

Napredak - Smederevo 1:4 (1:2)

/Miladinović 24 – Milunović 18, Hadžić 28, Spiridonović 56, 69/

20.00 Spartak - Voždovac