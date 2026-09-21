Obradović: Posle dočeka na aerodromu otišao sam u stan i samo gledao u plafon

Kada su se utisci konačno slegli i prošlo gotovo deset meseci od odlaska, Obradović se osvrnuo na emocije koje ga danas prate kada govori o tom periodu.

"Nemam tu neku posebnu poruku niti imam šta novo da kažem o tome šta meni Partizan predstavlja. Ne moram nikome ništa da objašnjavam. Ko je shvatio razloge zbog kojih sam otišao, shvatio je. Ko nije, verovatno ih nikada neće ni shvatiti. Ja se sada nalazim u klubu u kojem su ljudi imali mandat da mi ponude da budem trener tri godine i mislim da sam time sasvim dovoljno rekao".

Prisetio se i osećaja koji ga je pratio nakon dočeka na aerodromu, kada su ga navijači Partizana sačekali po povratku u Beograd posle poraza od njegovog sadašnjeg tima.

"To je bio jedan od profesionalno najtežih trenutaka koje sam imao. Sve što se dogodilo na aerodromu bilo je izuzetno emotivno. Posle toga sam otišao u stan i ne znam koliko dugo samo gledao u plafon. Bilo je mnogo emocija. Kakva je moja emocija prema Partizanu, to neću da ponavljam".

Govoreći o tome da li je nakon svega razmišljao da promeni odluku, Obradović je objasnio zašto od nje ipak nije odstupio.

"Ja sam neko ko se drži svojih postulata i verujem da, kada nešto kažem, stojim iza svoje reči. Znam da se kasnije pričalo i da su se neke moje izjave izvlačile iz konteksta, u smislu toga da li ću negde biti trener ili neću. Ali vraćamo se na ono što sam rekao maločas: ovde sam došao zato što su ljudi u ovom klubu imali mandat da me potpišu. Mislim da je time sve dovoljno jasno rečeno".

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Posle Željkovog odlaska mnogo se govorilo o navodno narušenom odnosu sa igračima, ali Obradović tvrdi da problem nikada nije bio u tome kako su se oni odnosili prema njemu, već u njihovom odnosu prema obavezama.

"Vremena su se promenila. Igrači su napravili asocijaciju preko koje traže prava i apsolutno imaju pravo na to. Ja sam uvek na strani igrača. Ako sam rekao da svi mi koji smo ovde treba da uradimo sve kako bi se naši igrači osećali dobro i kako bi razmišljali samo o košarci, onda je upravo to ono o čemu govorimo. Međutim, i igrači imaju svoje obaveze. Kada ne shvate da postoje stvari koje moraju da ispune, tada nastaju problemi. Ja lično nikada nisam imao problem sa njihovim odnosom prema meni. Problem nastaje kada se ne ponašaju u skladu sa obavezama koje imaju prema klubu".

Dotakao se i kapitena Partizana Vanje Marinkovića, kao i o tome kako on vidi njega u klubu.

"Vanja je neko ko se vratio u Partizan u trenutku kada je mogao da ima i bolje ponude. Još pre nego što sam otišao razgovarao sam o tome da mu se napravi novi, bolji ugovor, jer smatram da ga zaslužuje. Mislim da Vanja zaslužuje da bude jedan od onih legendarnih kapitena Partizana koji će u klubu ostati do kraja karijere. Ja bih lično voleo da tako bude. Želim mu sve najbolje, naravno i Partizanu, i voleo bih da do te saradnje dođe. Kako će oni odlučiti i šta će na kraju uraditi, na to ne mogu da utičem. U svakom slučaju, mislim da je Vanja ispao izuzetno korektan u trenutku kada se vratio u Partizan. Bilo je prilike da se vrate i neki drugi igrači koji su takođe imali ponude, ali to nisu uradili. To je njihovo pravo i ne možemo nikoga zbog toga da optužujemo", zaključio je Obradović.