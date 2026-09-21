Mirković pozvao Bogdana Kostića u reprezentaciju, otpali Kolarević i Miladinović

"Još se nismo okupili svi, sutra ćemo biti kompletni", kazao Mirković za sajz FSS. "Impresije su pozitivne. Imali smo nekoliko zdravstvenih problema sa pojedinim igračima, samim tim i spisak smo korigovali. Prvi put u istoriji prozora za nacionalne selekcije bićemo na okupu dve nedelje i imati četiri utakmice u 15 dana. To će biti zahtevno i po pitanju rada i po pitanju utakmica, kao i samog oporavka igrača. Iz pomenutih razloga, imamo i veći broj igrača na spisku".

Što se tiče promena koje je Mirković pomenuo, naknadni poziv dobio je ofanzivni vezni Partizana Bogdan Kostić (19), koji će tako imati priliku za debi u mladoj selekciji. Usled povreda sa spiska su otpali Milan Kolarević iz Vojvodine i Uroš Miladinović iz Čukaričkog.

Kolarević je pre desetak dana s dva gola srušio Partizan u derbiju Mozzart Bet Superlige, dok je Miladinović ubedljivo najbolji igrač superligaša sa Banovog brda. Ove sezone već je upisao četiri gola i tri asistencije.