Mirković pozvao Bogdana Kostića u reprezentaciju, otpali Kolarević i Miladinović
Vreme čitanja: 2min | pon. 21.09.26. | 20:01
Promene na spisku U21 selekcije Srbije
Mlada reprezentacija Srbije od danas je na okupu u Novom Sadu. Ekipa koju sa klupe kao selektor predvodi Zoran Mirković odigraće narednih dana četiri prijateljske utakmice u okviru priprema za Evropsko prvenstvo 2027, na kome je naša zemlja jedan od domaćina.
Podsetimo, Orlići će u prva dva susreta odmeriti snage sa U23 timom Iraka (25. i 28. septembra) u Bačkoj Topoli i Novom Sadu, a potom se sele u Sportski centar FS Srbije u Staroj Pazovi, gde ih čekaju dva ozbiljnija izazova protiv U21 selekcije Rusije (2. i 5. oktobar).
Izabrane vesti
"Još se nismo okupili svi, sutra ćemo biti kompletni", kazao Mirković za sajz FSS. "Impresije su pozitivne. Imali smo nekoliko zdravstvenih problema sa pojedinim igračima, samim tim i spisak smo korigovali. Prvi put u istoriji prozora za nacionalne selekcije bićemo na okupu dve nedelje i imati četiri utakmice u 15 dana. To će biti zahtevno i po pitanju rada i po pitanju utakmica, kao i samog oporavka igrača. Iz pomenutih razloga, imamo i veći broj igrača na spisku".
Što se tiče promena koje je Mirković pomenuo, naknadni poziv dobio je ofanzivni vezni Partizana Bogdan Kostić (19), koji će tako imati priliku za debi u mladoj selekciji. Usled povreda sa spiska su otpali Milan Kolarević iz Vojvodine i Uroš Miladinović iz Čukaričkog.
Kolarević je pre desetak dana s dva gola srušio Partizan u derbiju Mozzart Bet Superlige, dok je Miladinović ubedljivo najbolji igrač superligaša sa Banovog brda. Ove sezone već je upisao četiri gola i tri asistencije.