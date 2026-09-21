Selimović čuva Zvezdinog rivala u trci za titulu

Iberija 1999 je ovog ponedeljka odigrala meč 27. kola prvenstva Gruzije, kao gost je savladala direktnog konkurenta u borbi za tron, Rustavi sa 2:0 (1:0). Do te pobede je došla iako je Rustavi imao gotovo duplo više šuteva (16:9) i veći posed lopte (57:43), što potvrđuje da je aktuelni šampion Gruzije ekipa koja zna da igra takmičarski fudbal. Uostalom, da nije tako ne bi eliminisala Floru i Larn iz evropskih kvalifikacija.

Ovog puta ka pobedi je Iberiju usmerio nekadašnji omladinski reprezentativac Srbije, a kasnije A reprezentativac Luksemburga Vahid Selimović. Ovaj 191 centimetara visoki štoper je postigao gol u 42. minutu, u momentima kada je Rustavi imao totalnu inicijativu i bio blizu vođstva.

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Ko se ne seća Selimovića, reč je o 29-godišnjem defanzvcu rođenom u Luksemburgu, koji je prošao omladinsku školu Meca isto kao Miralem Pjanić. Kaasnije je zaigrao i za prvi tim, a dalje karijeru gradio preko Apolona iz Limasola, OFI Krita, slovenačke Gorice, Željezničara iz Sarajeva i rumunskog Hermanštata. U Iberiju je došao u februaru ove godine, zasad je odigrao 29 mečeva za crveno-bele, a ovo mu je bio prvi gol.

U nastavku utakmice Rustavi je ponovo napadao, a Iberija čekala svoju šansu da dotuče rivala. I dočekala ju je u 83. minutu, kada je 24-godišnji centarfor Amiran Džaganija pokazao svoj kvalitet. Pre svega snagu, pošto je rvačkim zahvatom uspeo da se oslobodi rivala, a zatim i spretnost, jer se Džaganija najpre driblingom oslobodio čuvara, a zatim je iz teškog ugla pogodio za konačnih 2:0.

Ovom pobedom Iberija se izjednačila na tabeli sa Rustavijem, obe ekipe imaju po 46 bodova, samo jedan manje od lidera Dinama iz Batumija. Sve njih prati Dinamo Tbilisi sa 45 bodova. S tim da dve ekipe iz Tbilisija imaju po jedan zaostali meč. Ako zanemarimo te utakmice, do kraja prvenstva Gruzije je ostalo još devet kola.