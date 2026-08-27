Dauda prošao lekarske preglede, Pazaru se smeši milionče od Čeha plus procenti

Pazarci su i pre početka letnjeg prelaznog roka računali na značajan novčani priliv kao posledicu prodaje jednog ili dvojice darovitih tinejdžera zapaženih u ulozi debitanata na elitnoj srpskoj fudbalskoj sceni, a stigla im je manja finansijska injekcija s jedne domaće i veća sa adrese u Češkoj. Semir Alić je pre dva i po meseca prosleđen kragujevačkom Radničkom 1923 za 85.000 evra i 15 odsto od naredne prodaje, dok će predstojeći transfer Džonson Dauda u Slovan iz Libereca kolektivu sa Jošanice doneti minimum desetostruko više.

Barem za sada, Pazarci su sačuvali prve tržišne pikove iz sopstvene proizvodnje, štopera omladinske selekcije Orlova Ahmeda Hadžimujovića i vezistu rođenog u Gani Skimu Togbea, ali su profitirali od talentovanog desnog krila iz Nigerije, takođe prekaljenog kroz nastupe u Omladinskoj ligi Srbije. Prilično je realno da Plavi od Daude prihoduju skoro milion evra, uz još 15 procenata od njegovog sledećeg izazova u karijeri. Fiksno, Pazarci su od Čeha dobili 800.000 evra, ali bi ih ne toliko "oštri" bonusi mogli približiti željenom miliončetu.