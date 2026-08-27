Dauda prošao lekarske preglede, Pazaru se smeši milionče od Čeha plus procenti
Vreme čitanja: 2min | čet. 27.08.26. | 14:30
Džonson Dauda i Slovan Liberec zajedno do leta 2031. godine, ali će krilo iz Nigerije do kraja sezone nositi dres Novog Pazara
Pazarci su i pre početka letnjeg prelaznog roka računali na značajan novčani priliv kao posledicu prodaje jednog ili dvojice darovitih tinejdžera zapaženih u ulozi debitanata na elitnoj srpskoj fudbalskoj sceni, a stigla im je manja finansijska injekcija s jedne domaće i veća sa adrese u Češkoj. Semir Alić je pre dva i po meseca prosleđen kragujevačkom Radničkom 1923 za 85.000 evra i 15 odsto od naredne prodaje, dok će predstojeći transfer Džonson Dauda u Slovan iz Libereca kolektivu sa Jošanice doneti minimum desetostruko više.
Barem za sada, Pazarci su sačuvali prve tržišne pikove iz sopstvene proizvodnje, štopera omladinske selekcije Orlova Ahmeda Hadžimujovića i vezistu rođenog u Gani Skimu Togbea, ali su profitirali od talentovanog desnog krila iz Nigerije, takođe prekaljenog kroz nastupe u Omladinskoj ligi Srbije. Prilično je realno da Plavi od Daude prihoduju skoro milion evra, uz još 15 procenata od njegovog sledećeg izazova u karijeri. Fiksno, Pazarci su od Čeha dobili 800.000 evra, ali bi ih ne toliko "oštri" bonusi mogli približiti željenom miliončetu.
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Nakon što je prošao lekarske preglede, Dauda će sa Slovanom iz Libereca potpisati ugovor do leta 2031. godine. Ovu takmičarsku godinu će, ipak, završiti u kolektivu sa Gradskog stadiona, iako odmah ide na platni spisak trostrukog prvaka Češke, koji je prošlu sezonu u tamošnjoj najjačoj diviziji završio na šestom mestu, tik ispod evrozone. Kako saznaje Mozzart Sport, sve se odigralo na brzinu. Pazar je odbio prvu ponudu iz središta severne Bohemije za 19-godišnje krilo sa afričkog kontinenta tešku 700.000 evra, da bi potom usledilo "pojačanje" i brzo rukovanje.
I po isteku planirane saradnje sa Slovanom iz Libereca, Dauda će imati samo 24 godine. Zanimljivo da je Nigerijac, čiji je ugovor sa Novim Pazarom bio validan do leta 2029, pre zaključenja posla sa klubom stacioniranim na obalama Lužničke Nise odigrao svega 484 minuta u Mozzart Bet Superligi. Posebno se pamti majski gol za pobedu nad šampionom Crvenom zvezdom na Marakani u prolećnom plej-ofu (2:1), dok je u tekućem prvenstvu startovao na svih šest utakmica i upisao asistenciju Kahimu Diksonu za vođstvo u trijumfu protiv Vojvodine u pazarskoj kotlini (2:0). To je bilo dovoljno da Dauda postane druga najbolja prodaja u istoriji Novog Pazara, posle zemljaka mu Žulijusa Eđikea Opare, koji se zimus preselio u portugalsku Vitoriju iz Gimaraisa za 900.000 evra i deset odsto od narednog transfera.