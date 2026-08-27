Prvi problem za Zvezdu – Đurišić do mesec dana van terena

To znači da će 22-godišnji košarkaš biti fizički spreman za početak sezone, jer nju Zvezda otvara 24. avgusta evroligaškim duelom sa Žalgirisom, 24. septembra. Tri dana kasnije bi u ABA ligi trebalo da se odmeri sa Borac Mozzartom.

Međutim, pitanje je u kakvoj će formi Đurišić dočekati start sezone, jer će propustiti maltene kompletan poslednji mesec priprema i suštinski sve kontrolne utakmice, počevši od one prve, zatvorenog tipa, zakazane za 1. septembar u Beogradu.

Potom se ide na turnir na Kritu gde će Zvezda 4. septembra igrati sa milanskom Olimpijom, a dan kasnije i s pobednikom ili poraženim iz sudara Olimpijakosa i Fenerbahčea.

Zatim sledi turnir u Nikoziji i sudari sa Olimpijakosom i Arisom 11. i 12. septembra. Generalnu probu Zvezda će u dvorani „Aleksandar Nikolić“ imati 18. septembra, opet protiv Arisa.