Prvi problem za Zvezdu – Đurišić do mesec dana van terena
Vreme čitanja: 1min | čet. 27.08.26. | 14:21
Na treningu reprezntacije stradao je mišić kvadricepsa
Bilo proteklih sezona kada bi se navijači Crvene zvezde naježili svako put kada bi se neko od njihovih miljenika uhvatio za nogu, jer povrede su zaista umele da ozbiljno zakomplikuju život beogradskom klubu. A evo, još nije ni počela nova sezona, a već je stigla prva za ovaj takmičarski ciklus, jer se povredio Nikola Đurišić.
Srećom, ništa preterano ozbiljno, na treningu reprezentacije Srbije pred sudar sa Islandom stradao je mišić kvadriceps. Prema saopštenju crveno-belih, oporavak će trajati između tri i četiri nedelje.
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To znači da će 22-godišnji košarkaš biti fizički spreman za početak sezone, jer nju Zvezda otvara 24. avgusta evroligaškim duelom sa Žalgirisom, 24. septembra. Tri dana kasnije bi u ABA ligi trebalo da se odmeri sa Borac Mozzartom.
Međutim, pitanje je u kakvoj će formi Đurišić dočekati start sezone, jer će propustiti maltene kompletan poslednji mesec priprema i suštinski sve kontrolne utakmice, počevši od one prve, zatvorenog tipa, zakazane za 1. septembar u Beogradu.
Potom se ide na turnir na Kritu gde će Zvezda 4. septembra igrati sa milanskom Olimpijom, a dan kasnije i s pobednikom ili poraženim iz sudara Olimpijakosa i Fenerbahčea.
Zatim sledi turnir u Nikoziji i sudari sa Olimpijakosom i Arisom 11. i 12. septembra. Generalnu probu Zvezda će u dvorani „Aleksandar Nikolić“ imati 18. septembra, opet protiv Arisa.