Haos u Budimpešti zbog Salaha, Egipćanin ignorisao stotine navijača (VIDEO)

Ipak, nije bilo prijatno videti scene sa aerodroma u Budimpešti, gde je Salah bio u pratnji dvojice telohranitelja, a kako bi mu ko prišao – bez obzira na to da li je reč o odraslom muškarcu, ženi ili detetu – bio bi samo odgurnut u stranu. Salah nije želeo čak ni da pogleda transparente koje su mu napravili neki od najmlađih navijača. O autogramima ili fotografijama da ne pričamo.

Uostalom, nešto slično smo videli od Salaha pre osam godina u Beogradu. Tada je sa Liverpulom izgubio od Crvene zvezde (0:2), posle čega je prolazio kroz miks zonu okupiranu novinarima i samo ponavljao kako ne zna engleski jezik, nezainteresovano gledajući negde u prazno.

20.30: (3,30) Ferencvaroš (3,40) Trabzon (2,20) - prvi meč 1:0

Jasno, Salah se kroz čitavu karijeru “bori” sa preterano napadnim arapskim navijačima, tako da je istreniran da ignoriše sve oko sebe. Međutim, teško je zamisliti Lionela Mesija, Kristijana Ronalda ili neku drugu svetsku zvezdu da baš nijednom ne zastanu i izađu u susret navijačima. Uostalom, delom zbog tih odnosa sa javnošću i jesu tako velike zvezde, sve je to u opisu posla za koji su skupo plaćeni.

Videćemo samo u kakvom raspoloženju će Salah biti kada bude napuštao Budimpeštu. Činjenica je da Trabzon čeka izuzetno težak posao, pogotovo kada znamo da nije uspeo da iskoristi prednost domaćeg terena pre samo nedelju dana.

U međuvremenu, Trabzon je u Superligi Turske savladao Bašakšehir sa 2:1, a Salah je na toj utakmici bio dvostruki strelac. Postigao je golove u 8. i 48. minutu, a u 94. ga je VAR sprečio da proslavi het-trik, pošto je uhvaćen u ofsajdu.

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KVALIFIKACIJE ZA LIGU EVROPE – PLEJ-OF (REVANŠI)

Četvrtak

18.00: (3,35) Ararat Jermenija (3,35) Univerzitatea Krajova (2,20) - prvi meč 1:1

18.00: (3,50) Iberija 1999 (3,45) Jagjelonija (2,10) - prvi meč 0:4

19.00: (9,50) Kauno Žalgiris (4,90) Bešiktaš (1,35) - prvi meč 0:3

19.00: (1,48) Lilestrem (4,00) Egnatija (6,50) - prvi meč 0:0

19.00: (2,05) Omonija (3,40) Sint Trojden (3,70) - prvi meč 0:1

19.00: (2,25) Viktorija Plzenj (3,50) Crvena zvezda (3,10) - prvi meč 0:3

19.00: (1,25) Salcburg (6,50) Mjelbi (10,5) - prvi meč 1:0

20.00: (7,00) Orhus (4,50) Benfika (1,45) - prvi meč 1:3

20.00: (1,48) CSKA Sofija (4,20) OFI Krit (7,25) - prvi meč 0:3

20.00: (2,85) Tun (3,50) Leh (2,40) - prvi meč 0:7

20.30: (1,42) Anderleht (4,50) Kairat (7,75) - prvi meč 3:0

20.30: (3,30) Ferencvaroš (3,40) Trabzon (2,20) - prvi meč 1:0

***Kvote su podložne promenama