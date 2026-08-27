Peti Hrvat u Barseloni: Livaković stigao za 2+2, propala pozajmica u Dinamo
Vreme čitanja: 1min | čet. 27.08.26. | 14:02
Reprezentativac Hrvatske potpisao ugovor do 2030. godine
Transfer karijere Dominika Livakovića! Bez obzira na to što neće biti starter i što mu se status još ne zna, hrvatski golman može da se pohvali da je postao član Barselone sa kojom je parafirao saradnju do 2030. godine.
Inicijalni plan Katalonaca sa Livakovićem nije realizovan, a sastojao se od pozajmice iskusnog čuvara mreže u redove zagrebačkog Dinama. Katalonci su želeli da iskoriste hrvatskog šampiona kako bi premostili poslednju godinu ugovora Vojćeha Ščensnog. Drugim rečima, Ščensni je u narednih 12 meseci trebalo da ima status zamenika Đoana Garsije, a da leta 2027. godine uskoči u rukavice poljskog čuvara mreže. Ipak, Dinamo je imao drugačije planove i nakon zatvorenih vrata Lige šampiona, bacio se na realizaciju transfera Dominika Kotarskog iz Kopenhagena, po modelu pozajmica sa pravom otkupa.
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Barselona je svakako ulovila Livakovića plativši Fenerbahčeu 2.000.000 evra fiksno i još 2.000.000 na ime potencijalnih bonusa. Dugogodišnji reprezenativac Hrvatske i heroj mnogih mundijalskih pobeda potpisao je četvorogodišnji ugovor težak 2.500.000 evra po sezoni.
Doduše, potpisom Livaković nije rešio svoj status u aktuelnoj sezoni. Ostaje da se vidi hoće li do kraja prelaznog roka Barselona pokušati da ga udomi i pošalje na pozajmicu koju je planirala, ili će se stvoriti gužva iz Đoana Garsije.
Od danas je i zvanično peti hrvat na Kamp Nou posle Gorana Vučevića, Roberta Prosinečkog, Ivana Rakitića i Alena Halilovića.