Peti Hrvat u Barseloni: Livaković stigao za 2+2, propala pozajmica u Dinamo

Transfer karijere Dominika Livakovića! Bez obzira na to što neće biti starter i što mu se status još ne zna, hrvatski golman može da se pohvali da je postao član Barselone sa kojom je parafirao saradnju do 2030. godine.

Inicijalni plan Katalonaca sa Livakovićem nije realizovan, a sastojao se od pozajmice iskusnog čuvara mreže u redove zagrebačkog Dinama. Katalonci su želeli da iskoriste hrvatskog šampiona kako bi premostili poslednju godinu ugovora Vojćeha Ščensnog. Drugim rečima, Ščensni je u narednih 12 meseci trebalo da ima status zamenika Đoana Garsije, a da leta 2027. godine uskoči u rukavice poljskog čuvara mreže. Ipak, Dinamo je imao drugačije planove i nakon zatvorenih vrata Lige šampiona, bacio se na realizaciju transfera Dominika Kotarskog iz Kopenhagena, po modelu pozajmica sa pravom otkupa.