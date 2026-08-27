Šta će Štutgart sa Lazarom Jovanovićem? Javio se Udineze
Vreme čitanja: 2min | čet. 27.08.26. | 14:52
Drugih ponuda, barem javno, nije bilo
Solidne igre i pet golova, ako smo dobro prebrojali, na pripremnim utakmicama, uglavnom protiv slabijih rivala, mada i jednog Pariza na čijem je golu bio Kevin Trap, i još neizvesnost oko statusa Lazara Jovanovića.
Nekadašnji fudbaler Vojvodine i Crvene zvezde prošle sezone je odigrao samo 124 minuta za Štutgart, i to raspoređenih na šest utakmica, dok je prvi meč u novom takmičarskom ciklusu, u kome su Švabe preslišale Hanzu iz Roštoka sa 4:0, presedeo na klupi.
Izabrane vesti
I mada je njemu još 19 godina, a na zapadu ne dobijaju baš svi šansu da zaigraju odmah kao tinejdžeri, posebno ne u timovima kojima dobro ide, sigurno je da bi i mladom srpskom reprezentativcu prijao klub koji bi mu dao minutažu.
Samo što takvog ovog leta nema, barem ne u javnosti. Ili barem dok se nije javio Udineze, koji je kontaktirao Štutgart da pita je li krilni fudbaler 2006. raspoloživ. Za sada je ipak sve u fazi raspitivanja, ne pominje se još ni da li bi Udineze nudio pozajmicu ili stalni transfer, a nema ni signala kako o svemu tome razmišljaju u Štutgartu.
Mada se ranije pominjala samo pozajmica, jer kako je rekao i trener Sebastijan Henes…
“Početak priprema mu je bio gotovo savršen… Lazar ima ogromna kvalitet, zato je za njega veoma bitno da igra. Zbog toga razmatramo u klubu kako da mu izađemo u susret“.
No, reči su jedno, dela nešto sasvim drugo, a oko Jovanovićevog imena još vlada prilična neizvesnost.