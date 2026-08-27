Šta će Štutgart sa Lazarom Jovanovićem? Javio se Udineze

I mada je njemu još 19 godina, a na zapadu ne dobijaju baš svi šansu da zaigraju odmah kao tinejdžeri, posebno ne u timovima kojima dobro ide, sigurno je da bi i mladom srpskom reprezentativcu prijao klub koji bi mu dao minutažu.

Samo što takvog ovog leta nema, barem ne u javnosti. Ili barem dok se nije javio Udineze, koji je kontaktirao Štutgart da pita je li krilni fudbaler 2006. raspoloživ. Za sada je ipak sve u fazi raspitivanja, ne pominje se još ni da li bi Udineze nudio pozajmicu ili stalni transfer, a nema ni signala kako o svemu tome razmišljaju u Štutgartu.

Mada se ranije pominjala samo pozajmica, jer kako je rekao i trener Sebastijan Henes…

“Početak priprema mu je bio gotovo savršen… Lazar ima ogromna kvalitet, zato je za njega veoma bitno da igra. Zbog toga razmatramo u klubu kako da mu izađemo u susret“.

No, reči su jedno, dela nešto sasvim drugo, a oko Jovanovićevog imena još vlada prilična neizvesnost.