Sari: Dosadilo mi je da sedim sredom i četvrtkom kod kuće, hoću Ligu konferencije

Proteklog vikenda Atalanta je dobro otvorila sezonu u Seriji A pobedom nad Sasuolom od 2:1. Bila je to prilika da određene minute dobije i reprezentativac Srbije Lazar Samardžić, koji je igrao u poslednjih pola sata igre.

"Da li ćemo uspeti da budemo konstantni u igri svih 90 minua? Nadam se veoma brzo, ali neće biti lako. Vezni red je uradio sjajan posao u pola sata, ali onda su počeli problemi baš odatle, jer smo bili suviše pasivni, Matiću smo dali suviše prostora i da time kontroliše igru, tada su počeli problemi. Ipak, Pašalić, Gaetano i Ederson su bili dobri pola sata. Pohvalio bih i Samardžića jer nam je mnogo pomogao kada je ušao u igru", rekao je Sari.

20.00: (6,00) Hapoel (4,00) Atalanta (1,50)

Večeras, sve je jasno, Atalanti je potrebna pobeda da bi na jesen igrala u UEFA takmičenju. Za Sarija je to apsolutni imperativ.

"Želimo da igramo Ligu konferencije. Prošle godine nisam imao evropske kupove, dosadilo mi je da sedim kod kuće sredom i četvrtkom. Za ovaj susret smo se pripremili na osnovu onog što smo videli u prvoj utakmici. Znamo da će biti teško, ali nema straha. Moramo biti uvereni u uspeh", dodao je Sari.

Činjenica je da je Hapoel odmarao između dva meča, i Sari smatra da je to prednost koja nije korektna.

"UEFA bi morala da reguliše ovakve situacije, potrebno je neko pravilo. Ako je u pitanju ovaj meč, ne tražimo opravdanje, pokušaćemo da prođemo, a ukoliko ne uspemo, biće to zato što su oni to zaslužili. Ja sam od onih koji traže tim koji diktira igru, nekad ćete uspeti, nekad ne, ali ne smemo da izgubimo karakter. Protiv Sasuola smo imali sjajnih pola sata da bismo izgubili kontrolu, a to nije dobro", upozorio je iskusni stručnjak.

Upitan je i ko će predvoditi navalu na večerašnjem meču, Nikola Krstović ili Đanluka Skamaka.

"Ako bi težina mog posla bila u tome da moram da biram između dva igrača koja napreduju, onda bi to bio dobrodošao izazov. Igraju dobro, posebno su to pokazali u prošloj utakmici. Skamaka je imao čistu utakmicu, nije gubio loptu, Krstović je imao odličan meč. Obojica napreduju i tokom sezone njihovo fizičko stanje će odrediti ko ima koji minut više na terenu, a ko manje. Moramo da ih spremimo i tako da u određenim situacijama mogu čak i da igraju zajedno", dodao je Sari.

On u ovoj utakmici neće moći da računa na pojačanje Tomasa Kristensena, koji se povredio na prvoj utakmici, dok su van stroja od ranije i Isak Hien i Onest Ahanor. Krilo Kamaldin Sulemana neće igrati do oktobra.

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PLEJ-OF ZA LIKU KONFERENCIJE (REVANŠ)

Sreda

Rapid - Harts 3:4p (2:2, 1:0) - prvi meč 2:2

Četvrtak

17.00: (2,00) KuPS (3,25) Šamrok (3,70) - prvi meč 1:1

18.00: (3,20) Karabag (3,50) Tvente (2,20) - 1:0

18.00: (3,10) Jablonec (3,40) Rendžers (2,30) - 0:1

18.00: (2,35) Makabi TA (3,45) Lugano (2,95) - 1:2

18.45: (1,17) Frajburg (6,50) Madervel (14,0) - 3:1

18.45: (1,37) Monako (5,10) Gornjik (7,75) - 3:2

19.00: (2,00) Inter Eskaldes (3,35) Drita (3,50) - 2:2

19.00: (3,40) Hradec (3,40) Panatinaikos (2,15) - 2:2

19.00: (2,20) Rakov (3,40) Hajduk (3,30) - 2:2

19.00: (1,45) Riga (4,20) Ki Klaksvik (6,50) - 0:0

19.00: (1,30) Pafos (4,80) Dinamo Tirana (9,50) - 1:1

19.00: (1,28) Kopenhagen (5,20) Inter Turku (9,50) - 0:0

19.00: (2,55) Bran (3,35) PAOK (2,75) - 1:1

20.00: (1,33) Ajaks (5,50) Sion (8,00) - 4:2

20.00: (2,25) Sent Galen (3,60) Nordsjiland (3,05) - 0:1

20.00: (6,00) Hapoel (4,00) Atalanta (1,50) - 0:0

20.30: (3,60) Austrija (3,45) Braga (2,05) - 0:2

20.30: (1,97) Borac (3,45) Vikingur (3,50) - 3:1

20.30: (1,15) Brajton (8,00) Tromso (16,0) - 0:0

20.45: (3,00) Rijeka (3,40) Midtjiland (2,35) - 0:2

21.00: (3,25) Partizan (3,35) Hetafe (2,25) - 1:3

21.00: (2,90) Hibernijan (3,15) Gent (2,55) - 0:0

21.00: (2,00) Larn (3,35) Linkoln (3,50) - 2:0

***kvote su podložne promenama