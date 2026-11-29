Priznao je D’Aversa da je svojevremeno želeo da dovede Matića u Fjorentinu i da je oduševljen kako i dalje igra, uprkos tome što je veteran.

“Što se tiče njegove kontrole lopte, mislim da je jedan od najboljih u ovom prvenstvu, uprkos godinama. Ono što me oduševljava, posebno posle današnje utakmice, jeste činjenica da uspeva da održi visok intenzitet tokom svih 90 minuta. Tokom nedelje sam razgovarao s njim, jer je uz Berardija jedan od onih igrača koji uvek žele da odrade ceo trening. Verovatno zato što u suprotnom nisu mirne savesti. S obzirom na to koliko ima godina smatra da tokom nedelje mora da radi kvalitetno, kako na planu trčanja, tako i na planu snage, da bi mogao da nastavi da igra u visokom ritmu”, istakao je strateg Sasuola.

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Matiću je ovo bila 13. utakmica u sezoni, propustio je samo susrete sa Laciom u prvenstvu i Frozinoneom u Kupu Italije. Proveo je na terenu ukupno 977 minuta, a za to vreme je zabeležio dve asistencije. Po jednu protiv Juventusa (3:2) i Fjorentine (2:4).

“Moram da kažem da je danas završio utakmicu u odličnom ritmu. Pored tehničkih kvaliteta, pokazuje i ljudske kvalitete i veličinu drugačiju od ostalih. Srećni smo što ga imamo u ekipi, posebno zbog mladih igrača, koji mogu da se ugledaju na igrača koji, u svojim godinama, i dalje uspeva da pruža partije na ovakvom nivou”, zaključio je D’Aversa.

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