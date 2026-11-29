Možda kao što je prštalo na čuvenom stadionu u pretposlednjem susretu nedeljnog programa 13. etape Serije A, u kome je Roma očitala lekciju Monci i prema očekivanju nastavila da igra kao u transu (4:0). Možda je deo navijača strahovao kako će se momci Đan Pjera Gasperinija snaći posle potrošnje u Parizu, kad su odigrali 2:2 sa prvakom Evrope, ali Vučica ima takav napadački potencijal ove sezone da u italijanskim okvirima liči na Barselonu na teritoriji Španije.

Ko da dočeka... Još dve sedmice su ostale do okršaja Lacio – Roma, a već sad cela Italija i pola Evrope gleda na taj meč kao jedan od sudbonosnih po pitanju Skudeta. I dalje se čini da Inter ima najkvalitetniji tim na Apeninima, daju mu se najveće šanse da prvi prođe kroz cilj, međutim, rimski velikani su jedini neporaženi u dosadašnjem toku takmičenja i ako je suditi na osnovu toga kako igraju, 13. decembra na Olimpiku će sve prštati od uzbuđenja i golova.

Katalonci su dali 56 golova na 14 utakmica, a Roma 39 na 13 i kao najefikasniji tim u državi bacila je rukavicu u lice i gradskom rivalu i Nerazurima. Od tih 39 golova skoro polovinu je zaslužan Donijel Malen. Holanđanin je prvo ime ne samo Rome nego i Serije A od letos do danas. Kad je zimus došao iz Aston Vile govorilo se da ga hoće gol i da posle blistavog prolećnog učinka neće biti u stanju da nešto slično ponovoi. A kad je počeo da sipa ove sezone, mnogi su pričali kako će u jednom trenutku morati da stane. Evo, već je kraj novembra, a nekadašnji član PSV-a i Borusije iz Dortmunda nastavlja da teroriše protivničke odbrane i izgleda kao nemilosrdni egzekutor. Bilo ko da se pojavi preko puta, snažan ili skromniji tim u prvenstvu i Ligi šampiona, Malen obavezno isporuči ono što se od njega očekuje. Protiv Monce, u obračunu sa drugim najboljim strelcem Serije A, Gustavom Varelom, otključao je bravu ekipe iz Brijance u ranoj fazi, jer je reagovao na pas Rodriga More i poslao loptu iza leđa Dembe Tijama.

Bio je to 13. Malenov gol ove sezone u Seriji A, a kako je proletos dao 14, to znači da je u 2026. bio strelac čak 27 puta. Od postanka kluba do danas nikad nijedan fudbaler Rome nije bio ovako efikasan u kalendarskoj godini, jer je Malen srušio rekord Pedra Manfredinija koji se 1960. zaustavio na koti 26. Pred Malenom je sad još jedan zadatak, da u preostale tri utakmice – sa Bolonjom, Lacijom i Juventusuom – makar još jednom bude strelac kako bi stigao Marka van Bastena, koji je u dresu Milana 1992. bio strelac 28 puta. Tako bi sadašnji as Rome postao najefikasniji Holanđanin u prvenstvu Italije u periodu od 12 meseci. Ako učinak sa prvenstvenih terena proširimo i na ostala takmičenja, Malen ih ima 33 u 2026, uz podsećanje da se Edin Džeko 2017. zaustavio na 32, pa je još jednu legendu Rome poslao u arhiv. Jedini negativan detalj sa ovog meča je činjenica da je holandski špic zamenjen posle prvog poluvremena, jer se pred pauzu požalio na bol u stopalu. Kako se čini, nije ništa ozbiljno, ali predostrožnosti radi stručni štab je reagovao, pošto je utakmica bila suštinski rešena. Roma ima Malena, ali ima i Matijasa Sulea. I on igra sjajno, možda čak iznad očekivanja. Malen mu je, čak i blago povređen, namestio gol za 2:0, a onda je Argentinac raspalio po lopti i efektnim pogotkom pod prečku podsetio kakvo blago u ekipi ima Gasperini.