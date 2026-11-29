Olimpiko podrhtava! Šta će tek kad Malen udari na Lacio? Poslao je u arhiv dve legende, juri Van Bastena
Vreme čitanja: 8min | ned. 29.11.26. | 19:53
Roma i dalje neporažena, a osim fantastičnog Holanđanina ima i sjajnog Soulea – 4:0 protiv Monce
Ko da dočeka... Još dve sedmice su ostale do okršaja Lacio – Roma, a već sad cela Italija i pola Evrope gleda na taj meč kao jedan od sudbonosnih po pitanju Skudeta. I dalje se čini da Inter ima najkvalitetniji tim na Apeninima, daju mu se najveće šanse da prvi prođe kroz cilj, međutim, rimski velikani su jedini neporaženi u dosadašnjem toku takmičenja i ako je suditi na osnovu toga kako igraju, 13. decembra na Olimpiku će sve prštati od uzbuđenja i golova.
Možda kao što je prštalo na čuvenom stadionu u pretposlednjem susretu nedeljnog programa 13. etape Serije A, u kome je Roma očitala lekciju Monci i prema očekivanju nastavila da igra kao u transu (4:0). Možda je deo navijača strahovao kako će se momci Đan Pjera Gasperinija snaći posle potrošnje u Parizu, kad su odigrali 2:2 sa prvakom Evrope, ali Vučica ima takav napadački potencijal ove sezone da u italijanskim okvirima liči na Barselonu na teritoriji Španije.
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Katalonci su dali 56 golova na 14 utakmica, a Roma 39 na 13 i kao najefikasniji tim u državi bacila je rukavicu u lice i gradskom rivalu i Nerazurima. Od tih 39 golova skoro polovinu je zaslužan Donijel Malen.
Holanđanin je prvo ime ne samo Rome nego i Serije A od letos do danas. Kad je zimus došao iz Aston Vile govorilo se da ga hoće gol i da posle blistavog prolećnog učinka neće biti u stanju da nešto slično ponovoi. A kad je počeo da sipa ove sezone, mnogi su pričali kako će u jednom trenutku morati da stane. Evo, već je kraj novembra, a nekadašnji član PSV-a i Borusije iz Dortmunda nastavlja da teroriše protivničke odbrane i izgleda kao nemilosrdni egzekutor. Bilo ko da se pojavi preko puta, snažan ili skromniji tim u prvenstvu i Ligi šampiona, Malen obavezno isporuči ono što se od njega očekuje.
Protiv Monce, u obračunu sa drugim najboljim strelcem Serije A, Gustavom Varelom, otključao je bravu ekipe iz Brijance u ranoj fazi, jer je reagovao na pas Rodriga More i poslao loptu iza leđa Dembe Tijama.
Bio je to 13. Malenov gol ove sezone u Seriji A, a kako je proletos dao 14, to znači da je u 2026. bio strelac čak 27 puta. Od postanka kluba do danas nikad nijedan fudbaler Rome nije bio ovako efikasan u kalendarskoj godini, jer je Malen srušio rekord Pedra Manfredinija koji se 1960. zaustavio na koti 26.
Pred Malenom je sad još jedan zadatak, da u preostale tri utakmice – sa Bolonjom, Lacijom i Juventusuom – makar još jednom bude strelac kako bi stigao Marka van Bastena, koji je u dresu Milana 1992. bio strelac 28 puta. Tako bi sadašnji as Rome postao najefikasniji Holanđanin u prvenstvu Italije u periodu od 12 meseci.
Ako učinak sa prvenstvenih terena proširimo i na ostala takmičenja, Malen ih ima 33 u 2026, uz podsećanje da se Edin Džeko 2017. zaustavio na 32, pa je još jednu legendu Rome poslao u arhiv. Jedini negativan detalj sa ovog meča je činjenica da je holandski špic zamenjen posle prvog poluvremena, jer se pred pauzu požalio na bol u stopalu. Kako se čini, nije ništa ozbiljno, ali predostrožnosti radi stručni štab je reagovao, pošto je utakmica bila suštinski rešena.
Roma ima Malena, ali ima i Matijasa Sulea. I on igra sjajno, možda čak iznad očekivanja. Malen mu je, čak i blago povređen, namestio gol za 2:0, a onda je Argentinac raspalio po lopti i efektnim pogotkom pod prečku podsetio kakvo blago u ekipi ima Gasperini.
Već tad se znalo da će Romina serija bez poraza biti produžena. Sad ima 13 mečeva koje nije izgubila, što joj se desilo samo dvaput u Seriji A: 2003. i 2013. U oba slučaja je posustala u drugom delu sezone i ostajala bez Skudeta, koje su osvajali Milan i Juventus.
Još jedan podata: ovo je bila već 20. uzastopna utakmica koju Roma nije izgubila, što joj se prethodno desilo kad je na klupi sedeo Lučano Spaleti 2016.
Nešto lepo se sprema za dve sedmice. Jedva čekamo.
SERIJA A – 13. KOLO
Petak
Venecija - Bolonja 0:0
Subota
Frozinone - Parma 3:0 (0:0)
/Bobček 55, 61, 79/
Torino - Lacio 1:2 (0:2)
/Adams 62 - Provstgor 42, Isaksen 44/
Inter - Đenova 4:0 (3:0)
/Martinez 29, Tiram 40, 54, Sučić 45+3pen/
Nedelja
Udineze - Fjorentina 1:0 (1:0)
/Lovrić 8/
Sasuolo - Napoli 0:0
Roma - Monca 4:0 (3:0)
/Malen 12, Soule 24, 36, Kastro 90+1/
20.45: (2,05) Komo (3,70) Juventus (3,35) MOZZART RELAX
Ponedeljak
18.30: (3,90) Leče (3,90) Atalanta (1,82) MOZZART RELAX
20.45: (4,90) Kaljari (4,00) Milan (1,67) MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama