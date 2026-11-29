A onda je u pretposlednjoj utakmici nedeljnog programa 14. kola La Lige upravo visoki vezista za koga nikad nije bilo mesta u Galiciji režirao pobedu sastava Injiga Pereza . Početkom drugog poluvremena, dok je bilo 1:1, Komesanja je u fudbalskom smislu opljačkao Ferana Đutglu , poslao pas u prostor za Mikautadzea , a reprezentativac Gruzije prebacio Jonuca Radua , što se ispostavilo ključnim trenutkom utakmice u kojoj je Viljareal naplatio i pobedu u Ligi šampiona protiv Slavije u Pragu, a domaćina gurnuo u još veće probleme, jer se posle posrtanja u prvenstvu i poraza u Ligi Evrope pod Bormutom sastav Klaudija Hiraldesa nalazi na još većoj nizbrdici.

Zato je na auto-putu upravo pomenuti Komesanja. Njega je Seltina akademija pod nazivom A Madroa uporno proglašavala netalentovanim. Možda nije imao potencijal kao Jago Aspas, Fer Lopes, Brais Mendes, Gabrijel Vejga, Denis Suares ili Hoselu – svi su u njoj ponikli – ali je neverovatno kako su skauti i treneri procenili da za njega nema mesta. Zato je umesto u A Madroi Komesanja potražio sreću u drugoj akademiji – Val Minjoru, koja je svetu fudbala ponudila asove poput Rafinje, Tijaga Alkantare ili Rodriga Morena. I tako je skrenuo pažnju, uzeo ga je nižerazredni Korukso kad je imao 19 leta, stavio ga u trećeligaški izlog, gde ga je pokupio Rajo i posle dokazivanja na Valjekasu evo ga u dresu Žute podmornice. Igra Ligu šampiona drugu godinu uzastopno, redovan je na terenima La Lige, a ove večeri je presudio klubu koji najviše voli.

Bila je to strela u srce Seltinih navijača, ujedno i nagoveštaj da Viljareal ima potencijal za bolji plasman nego što mu je trenutna pozicija na tabeli. Ako ništa drugo, više bodova je skupio van Madrigala nego na svom stadionu i posle niza propusta, naročito na svom terenu, deluje da se uspravlja.

Osim Komesanje, najveći udeo u pobedi Peresove ekipe ima Žorž Mikautadze koji je već u prvom minutu izveo korner, a Havi Rueda ga igranjem rukom častio penalom koji je centarfor pretvorio u gol, da bi početkom drugog dela na već opisan način reagovao na pas Komesanje. Sve što je Selta uradila – a bilo je u njenoj igri dobrih i više nego dobrih trenutaka – bio je pogodak Đutgle. Ispostavilo se, nedovoljan i za bod.