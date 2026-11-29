Seltu je opljačkao čovek iz Viga kome nikad nisu verovali (VIDEO)
Vreme čitanja: 9min | ned. 29.11.26. | 20:25
Komesanja u centru pažnje na Balaidosu, gde se gostio Viljareal (2:1)
Pogled na semafor ukazuje da je prvo ime utakmice Žorž Mikautadze, jer je postigao oba gola za Viljareal na Balaidosu (2;:1).Činjenica. No, navijače Selte naročito boli što je drugi pogodak gostiju namestio Santi Komesanja.
Lokalni momak, rođen u Vigu, koji je kao dečak sanjao da obuče nebeskoplavi dres, dočekao je osvetu posle niza teških trenutaka kad je bio baš dečak. Španski mediji su potencirali da je nekoliko puta Seltina akademija odbila da ga angažuje i uvek je procenjivala da nema dovoljno kvaliteta da igra ni za mlađe kategorije, te da se neće razviti u materijal potreban prvom timu.
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A onda je u pretposlednjoj utakmici nedeljnog programa 14. kola La Lige upravo visoki vezista za koga nikad nije bilo mesta u Galiciji režirao pobedu sastava Injiga Pereza. Početkom drugog poluvremena, dok je bilo 1:1, Komesanja je u fudbalskom smislu opljačkao Ferana Đutglu, poslao pas u prostor za Mikautadzea, a reprezentativac Gruzije prebacio Jonuca Radua, što se ispostavilo ključnim trenutkom utakmice u kojoj je Viljareal naplatio i pobedu u Ligi šampiona protiv Slavije u Pragu, a domaćina gurnuo u još veće probleme, jer se posle posrtanja u prvenstvu i poraza u Ligi Evrope pod Bormutom sastav Klaudija Hiraldesa nalazi na još većoj nizbrdici.
Zato je na auto-putu upravo pomenuti Komesanja. Njega je Seltina akademija pod nazivom A Madroa uporno proglašavala netalentovanim. Možda nije imao potencijal kao Jago Aspas, Fer Lopes, Brais Mendes, Gabrijel Vejga, Denis Suares ili Hoselu – svi su u njoj ponikli – ali je neverovatno kako su skauti i treneri procenili da za njega nema mesta. Zato je umesto u A Madroi Komesanja potražio sreću u drugoj akademiji – Val Minjoru, koja je svetu fudbala ponudila asove poput Rafinje, Tijaga Alkantare ili Rodriga Morena. I tako je skrenuo pažnju, uzeo ga je nižerazredni Korukso kad je imao 19 leta, stavio ga u trećeligaški izlog, gde ga je pokupio Rajo i posle dokazivanja na Valjekasu evo ga u dresu Žute podmornice. Igra Ligu šampiona drugu godinu uzastopno, redovan je na terenima La Lige, a ove večeri je presudio klubu koji najviše voli.
Bila je to strela u srce Seltinih navijača, ujedno i nagoveštaj da Viljareal ima potencijal za bolji plasman nego što mu je trenutna pozicija na tabeli. Ako ništa drugo, više bodova je skupio van Madrigala nego na svom stadionu i posle niza propusta, naročito na svom terenu, deluje da se uspravlja.
Osim Komesanje, najveći udeo u pobedi Peresove ekipe ima Žorž Mikautadze koji je već u prvom minutu izveo korner, a Havi Rueda ga igranjem rukom častio penalom koji je centarfor pretvorio u gol, da bi početkom drugog dela na već opisan način reagovao na pas Komesanje. Sve što je Selta uradila – a bilo je u njenoj igri dobrih i više nego dobrih trenutaka – bio je pogodak Đutgle. Ispostavilo se, nedovoljan i za bod.
PRIMERA – 14. KOLO
Petak
Levante - Rasing Santander 1:3 (1:0)
/Romero 42 - Garsija 66, 90+5, Zabiri 81/
Subota
Real Betis - Rajo Valjekano 0:1 (0:0)
/De Frutos 71/
Malaga - Atletik Bilbao 3:4 (1:4)
/Kajuste 36, Nino 49, 82 – Sanset 27, Berenger 34, Vilijams 38, Rinkon 44/
Elče - Atletiko Madrid 2:3 (1:3)
/Neto 27, Sangare 48 - Grimaldo 5pen, Kang In 7, Alvarez 41/
Real Madrid - Alaves 1:2 (0:1)
/Embape 69 - Martinez 22, Perez 61/
Nedelja
Valensija - Osasuna 1:1 (0:0)
/Duro 74 - R. Garsija 63/
Deportivo - Barselona 1:5 (1:2)
/Obamejan 9 - Jamal 2, Olmo 20, Rafinja 50, 83, 90+1/
Selta - Viljareal 1:2 (1:1)
/Đutgla 30 - Mikautadze 3 pen, 54/
21.00: (2,15) Real Sosijedad (3,60) Sevilja (3,15) - MOZZART RELAX
Ponedeljak
21.00: (2,05) Espanjol (3,25) Hetafe (3,80) - MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama