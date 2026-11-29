Ništa od poklona Srbiji iz Sarajeva: Ni Musa nije mogao da pomogne Bosni
Vreme čitanja: 2min | ned. 29.11.26. | 20:19
Litvanija rutinirala naše komšije
Nadali smo se da će komšije da nam pomognu i olakšaju Srbiji put do Mundobasketa, ali Bosna i Hercegovina u Zetri nije uspela da iznenadi Litvaniju. Dva dana posle pobede nad Srbijom, Litvanci su bili sigurni i u Sarajevu gde su slavili rezultatom 85:73 (21:19, 25:15, 22:20, 17:19).
Sve pred ovu utakmicu bilo je u znaku Džanana Muse, koji je imao operaciju oka, ali uprkos tome je želeo da igra za nacionalni tim. Međutim, zbog velikih finansijskih problema tamošnjeg saveza, umalo se dogodilo da igrač Dubaija ne nastupi. Ipak, sponzori su pokrili troškove od blizu 20.000 evra, ali na kraju ni Musa nije mogao sam da donese pobedu iako je bio najefikasniji sa 23 poena.
Izabrane vesti
Litvanija je bila bolja ekipa. Osvaldas Olisevičijus je prednjačio sa 16 poena, po 13 su imali Arnas Butkevičijus i Marek Blaževič, dok je 11 imao Margiris Normantas.
Iako je Bosna krenula sjajno, čvrsto u odbrani nošena publikom, do poluvremena je postalo jasno da Litvanija posao odrađuje odbranom. Domaćin je u prve dve deonice ubacio samo 34 poena i bio u zaostatku od 12 razlike, a u nastavku se ništa monumentalno nije promenilo.
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan
Veliki problem bio je u šutu. BiH je ubacila samo šest trojki iz 25 pokušaja — samo je zapravo Džanan Musa pogađao jer je sam pogodio tri od četiri šuta sa distance, ali nije imao pomoć saigrača koji su se propisno ispromašivali.
Litvanija je sa druge strane baš u tom segmentu bila značajno bolja. Pogodila je 10 od 24 trojki i tako ovu utakmicu rešila u svoju korist.
Da je Bosna kojim slučajem večeras pobedila, Srbiji bi bila dovoljna pobeda protiv Italije da obezbedi plasman u Katar, ali ćemo morati još jednu pobedu da upišemo — naravno, u slučaju da večeras pobedimo Italiju u Beogradu.
KVALIFIKACIJE ZA MUNDOBASKET - Druga runda, 4. kolo
Nedelja
Gruzija - Portugalija 92:78
/Rid 22 - Vilijams 31/
Turska - Island 101:83
/Hazer 23 - Fridrikson 15/
Ukrajina - Crna Gora 71:77
/Šulga 17 - Simonović, Kljajić, Radončić 13/
Španija - Grčka 83:74
/Alonso 14 - Toliopulos 21/
Bosna i Hercegovina - Litvanija 73:85
/Musa 23 - Olisevičijus 16/
Srbija - Italija
Ponedeljak
17.30: (1,30) Finska (16,0) Estonija (3,90)
18.00: (1,80) Mađarska (14,5) Slovenija (2,15)
18.30: (2,30) Izrael (14,5) Letonija (1,70)
19.30: (1,25) Nemačka (17,0) Poljska (4,40)
20.00: (1,02) Hrvatska (30,0) Holandija (13,0)
20.30: (1,85) Francuska (hendikep -18,5) Švedska (1,85)
*** Kvote su podložne promenama