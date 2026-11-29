Litvanija je bila bolja ekipa. Osvaldas Olisevičijus je prednjačio sa 16 poena, po 13 su imali Arnas Butkevičijus i Marek Blaževič, dok je 11 imao Margiris Normantas.

Iako je Bosna krenula sjajno, čvrsto u odbrani nošena publikom, do poluvremena je postalo jasno da Litvanija posao odrađuje odbranom. Domaćin je u prve dve deonice ubacio samo 34 poena i bio u zaostatku od 12 razlike, a u nastavku se ništa monumentalno nije promenilo.

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Veliki problem bio je u šutu. BiH je ubacila samo šest trojki iz 25 pokušaja — samo je zapravo Džanan Musa pogađao jer je sam pogodio tri od četiri šuta sa distance, ali nije imao pomoć saigrača koji su se propisno ispromašivali.

Litvanija je sa druge strane baš u tom segmentu bila značajno bolja. Pogodila je 10 od 24 trojki i tako ovu utakmicu rešila u svoju korist.

Da je Bosna kojim slučajem večeras pobedila, Srbiji bi bila dovoljna pobeda protiv Italije da obezbedi plasman u Katar, ali ćemo morati još jednu pobedu da upišemo — naravno, u slučaju da večeras pobedimo Italiju u Beogradu.

KVALIFIKACIJE ZA MUNDOBASKET - Druga runda, 4. kolo

Nedelja

Gruzija - Portugalija 92:78

/Rid 22 - Vilijams 31/

Turska - Island 101:83

/Hazer 23 - Fridrikson 15/

Ukrajina - Crna Gora 71:77

/Šulga 17 - Simonović, Kljajić, Radončić 13/

Španija - Grčka 83:74

/Alonso 14 - Toliopulos 21/

Bosna i Hercegovina - Litvanija 73:85

/Musa 23 - Olisevičijus 16/

Srbija - Italija

Ponedeljak

17.30: (1,30) Finska (16,0) Estonija (3,90)

18.00: (1,80) Mađarska (14,5) Slovenija (2,15)

18.30: (2,30) Izrael (14,5) Letonija (1,70)

19.30: (1,25) Nemačka (17,0) Poljska (4,40)

20.00: (1,02) Hrvatska (30,0) Holandija (13,0)

20.30: (1,85) Francuska (hendikep -18,5) Švedska (1,85)

*** Kvote su podložne promenama