Nije Vasilis Spanulis imao najjače adute na raspologanju, sastav za koji se odlučio prosto nije dovoljno dobar i ovakav rezultat je jasan pokazatelj da grčka košarka ne ide u dobrom pravcu. Jesu Olimpijakos i Panatinaikos dominantni u Evroligi, Aris i PAOK rastu, ali ti timovi su popunjeni strancima. Često mi u Srbiji pričamo o tome, ali ta tema će sada buknuti i u Grčkoj, u to nema dileme.

Jer, ovo je zaista debakl. Nije grupa Grcima bila toliko teška. Osim Španije, tu su još Gruzija, Portugal, Ukrajina i Crna Gora. Dakle zaista ne može da se priča o nekoj grupi smrti, pa kao, eto, neko je morao da izvisi. Ne. Samo Grčka nije bila dovoljno dobra.

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Pre par dana Grčka je doživela neverovatan poraz od Gruzije. Od tri slobodna bacanja da se pobedi u regularnom delu, do sedam poena viška na 57 sekundi do kraja produžetka i onda, posle čudesnog preokreta Gruzije, poraz. Tada je bilo jasna da situacija nije dobra, a posle poraza od Španije, situacija je očajna.

Iako je Spanulis uspeo da motiviše svoje igrače koji su izgledali dobro u prvom poluvremenu, raspali su se u nastavku. U trećoj četvrtini su dali samo 13 poena, a Španija 25. Početkom četvrte četvrtine Crvena furija je imala maksimalnih 17 razlike.

Špance je predvodio Francis Alonso sa 14 poena, Dario Brizuela je dao 13, a Huančo Ernangomez 11. Vasilis Toliopulos je na drugoj strani imao 21 poen, Kostas Papanikolau je dao 15 uz sedam skokova, ali čak ni on nije mogao da spasi Helene.

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KVALIFIKACIJE ZA MUNDOBASKET - Druga runda, 4. kolo

Nedelja

Gruzija - Portugalija 92:78

/Rid 22 - Vilijams 31/

Turska - Island 101:83

/Hazer 23 - Fridrikson 15/

Ukrajina - Crna Gora 71:77

/Šulga 17 - Simonović, Kljajić, Radončić 13/

Španija - Grčka 83:74

/Alonso 14 - Toliopulos 21/

Bosna i Hercegovina - Litvanija

Srbija - Italija

Ponedeljak

17.30: (1,30) Finska (16,0) Estonija (3,90)

18.00: (1,80) Mađarska (14,5) Slovenija (2,15)

18.30: (2,30) Izrael (14,5) Letonija (1,70)

19.30: (1,25) Nemačka (17,0) Poljska (4,40)

20.00: (1,02) Hrvatska (30,0) Holandija (13,0)

20.30: (1,85) Francuska (hendikep -18,5) Švedska (1,85)

*** Kvote su podložne promenama