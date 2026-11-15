Zvezdina konsolidacija
Vreme čitanja: 4min | ned. 15.11.26. | 10:35
Cedevita Olimpija rival po meri pred duplo kolo
Jedna te ista priča se vrti u krug od kada je počela ABA liga i jedna od stvari na koje stvarno Ibon Navaro mora da obrati pažnju jeste činjenica da kako je najbolje podeliti minutažu u regionalnom takmičenju posle evroligaškog duela i evo sada, pred duplo kolo. Sada malo dolazi i problem u vidu Cedevita Olimpije jer nije neki tim iz donjeg dela, nego ekipa iz Evrokupa i neko ko može da napravi problem, tako da će morati malo da se oznoje košarkaši u crveno-belom dresu.
Da se odradi ova utakmica, pa da se odmori jedan dan, onda ujedno i spakuju koferi za odlazak u Španiju i Italiju, samo je pitanje da li će sve proteći u najboljem mogućem redu. I kako će španski trener sve podeliti i razdeliti u nedelju popodne u dvorani "Aleksandar Nikolić".
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Nema previše nekog prostora za analizu abaligaških utakmica Crvene zvezde jer beogradski tim posle poraza od FMP-a, uglavnom dobija lagano sve rivale, sem Igokee kada je Čima Moneke postigao koš za pobedu, ali stvarno ove utakmice kod kuće su kao neki lakši trening. Koji, generalno, odgovara Crvenoj zvezdi. Subota ili nedelja u Pioniru, jedna porodična atmosfera na tribinama i kao "scrimage" što kažu Amerikanci. Tako deluju mečevi crveno-belih u Pioniru kada je ABA liga u pitanju, a sada ima svašta da se ispita i proveri na ovoj utakmici.
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Posle bruke u Madridu, red je da se malo poradi na odbrani, da se podeblja i vrati ona stara defanzivna šema i da se neki košarkaši dovedu u red. Pre svega, Čima Moneke. Zna se da nigerijski košarkaš često i propušta mečeve ABA lige, posebno ove na domaćem parketu, ali s obzirom da je tim koji igra evropska takmičenja - krilni centar ne igra protiv ekipa koje nisu iz Evrolige, Evrokupa, FIBA Lige šampiona, FIBA Evrokupa - mogao bi malo da se rastrči, istrči i razgiba protiv Cedevita Olimpije.
Stameni centar bi opet mogao da propusti meč u regionalnom šampionatu, pa da se još jednom razigra neko od centara, čitaj pod Izundu. Motli je bio prehlađen, uhvatio ga je ovaj virus standardni jesenji, pa je i tu pitanje može li on uopšte ovu utakmicu da igra. Boldvin je dobio dobre minute u Madridu, Izundu nije bio u protokolu, a i Vojin Medarević je bio prehlađen pre nego što su igrači Crvene zvezde otišli u glavni grad Španije, što postavlja pitanje da li je on spreman i da li se oporavio.
Treba očekivati opet malo više minuta za Džereda Batlera, konkretno da počne u startnoj petorci, da spere sve ono loše što je bilo protiv Reala i da se spremi za duplo kolo, koje će biti veoma važno.
Sve to može da se lepo napravi i odradi jer je Zvezdan Mitrović, trener Cedevita Olimpije, pred utakmicu praktično najavio da će igrati sa rezervistima.
"Igramo protiv ekipe koja spada među najbolje u Evroligi. Poseduju izuzetan kvalitet i neverovatno širok roster, sa čak 18 igrača na raspolaganju u dva takmičenja, i o njihovoj snazi ne treba trošiti reči. Na ovom gostovanju ćemo se fokusirati pre svega na sebe i sopstvenu igru. Želimo da pružimo dobru partiju, a verovatno ćemo dati priliku i nekim momcima koji su u poslednje vreme manje igrali, kako bismo rasteretili nosioce i pravilno raspodelili minute", kaže Mitrović i dodaje:
"Nadam se i da će Kameron Uendo moći da nam se priključi i upiše koji minut na parketu. Protiv ovako moćnog protivnika, koji na svakoj poziciji ima ogroman izbor rešenja, nezahvalno je pričati o konkretnim taktičkim zamislima. Naš osnovni zadatak je da ostanemo verni svom stilu, zadržimo ritam koji smo uhvatili u poslednje četiri utakmice i odigramo kvalitetan meč".
Eto prilike za jedno zagrevanje, bez lupanja glave i bez potencijalne drame. Sem ako baš rezervisti tima iz Ljubljane "ne polude"...
ABA LIGA, 8. kolo
Petak
Cibona - FMP 80:77
/MekGil 22 - Raš 23/
Krka - Široki 79:100
/Klobučar 15 - Persons 22/
Subota
Kluž - Ilirija 77:71
/Mekreri 14 - Todorović 14/
Igokea - Budućnost
Zadar - Partizan Mozzart Bet 81:74
/Vilijams 20 - Rivs 15/
Nedelja
10.00 (1,10) Dubai (23,00) Spartak Subotica (8,00)
17.00 (1,17) Bosna (20,00) Mega (6,00)
18.30 (1,15) Crvena zvezda (20,00) Cedevita Olimpija (6,50)
Ponedeljak
18.00 Borac - Slovan
20.00 SC Derbi - Beč
*** kvote su podložne promenama