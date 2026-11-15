Zvezdina konsolidacija

Da se odradi ova utakmica, pa da se odmori jedan dan, onda ujedno i spakuju koferi za odlazak u Španiju i Italiju, samo je pitanje da li će sve proteći u najboljem mogućem redu. I kako će španski trener sve podeliti i razdeliti u nedelju popodne u dvorani "Aleksandar Nikolić".

Jedna te ista priča se vrti u krug od kada je počela ABA liga i jedna od stvari na koje stvarno Ibon Navaro mora da obrati pažnju jeste činjenica da kako je najbolje podeliti minutažu u regionalnom takmičenju posle evroligaškog duela i evo sada, pred duplo kolo. Sada malo dolazi i problem u vidu Cedevita Olimpije jer nije neki tim iz donjeg dela, nego ekipa iz Evrokupa i neko ko može da napravi problem, tako da će morati malo da se oznoje košarkaši u crveno-belom dresu.

Nema previše nekog prostora za analizu abaligaških utakmica Crvene zvezde jer beogradski tim posle poraza od FMP-a, uglavnom dobija lagano sve rivale, sem Igokee kada je Čima Moneke postigao koš za pobedu, ali stvarno ove utakmice kod kuće su kao neki lakši trening. Koji, generalno, odgovara Crvenoj zvezdi. Subota ili nedelja u Pioniru, jedna porodična atmosfera na tribinama i kao "scrimage" što kažu Amerikanci. Tako deluju mečevi crveno-belih u Pioniru kada je ABA liga u pitanju, a sada ima svašta da se ispita i proveri na ovoj utakmici. MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan Posle bruke u Madridu, red je da se malo poradi na odbrani, da se podeblja i vrati ona stara defanzivna šema i da se neki košarkaši dovedu u red. Pre svega, Čima Moneke. Zna se da nigerijski košarkaš često i propušta mečeve ABA lige, posebno ove na domaćem parketu, ali s obzirom da je tim koji igra evropska takmičenja - krilni centar ne igra protiv ekipa koje nisu iz Evrolige, Evrokupa, FIBA Lige šampiona, FIBA Evrokupa - mogao bi malo da se rastrči, istrči i razgiba protiv Cedevita Olimpije.

Stameni centar bi opet mogao da propusti meč u regionalnom šampionatu, pa da se još jednom razigra neko od centara, čitaj pod Izundu. Motli je bio prehlađen, uhvatio ga je ovaj virus standardni jesenji, pa je i tu pitanje može li on uopšte ovu utakmicu da igra. Boldvin je dobio dobre minute u Madridu, Izundu nije bio u protokolu, a i Vojin Medarević je bio prehlađen pre nego što su igrači Crvene zvezde otišli u glavni grad Španije, što postavlja pitanje da li je on spreman i da li se oporavio.