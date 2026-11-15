Jači za Lukića, Maksimovića i – Paunovića

Vreme čitanja: 1min | ned. 15.11.26. | 11:23
Vraćaju se suspendovani, ali izostaju Živković i Dragojević
Biće Veljku Paunoviću dosta lakše da sastavi tim za utakmicu sa Grčkom, za završni meč Lige nacija.
U odnosu na susret sa Nemačkom, vraćaju mu se dvojica igrača – Saša Lukić i Nemanja Maksimović. Dvojici zadnjih veznih je istekla suspenzija zbog žutih kartona i nema dileme da će sutra veče u Volosu zauzeti svoja mesta u startnoj postavi. Pogotovo što nekog trećeg zadnjeg veznog – nema.
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Stefan Džodić se nije proslavio na utakmici protiv Nemačke, pa je zamenjen na poluvremenu, mada fudbaler Almerije i nije klasičan zadnji vezni. A, onaj koji to jeste, Vanja Dragojević, dobio je crveni karton u petak veče posle svega pola sata igre.
Ponedeljak, 20.45: (1,40) Srbija (5,00) Grčka (7,30)
Tako je Paunović na mesto jednog isključenog veziste dobio dvojicu povratnika i ako se nešto zna unapred kada je sastav u pitanju, to je da će Maksimović i Lukić biti u startnih 11.
Međutim, selektor je „kraći“ za jedno desno krilo. Andrija Živković je isključen protiv Nemačke, tako da će tu Paunović biti u dilemi koga da pošalje na teren. Probao je sa Lazarom Samardžićem, ali i on se, kao i ceo tim, utopio u sivilo na Marakani u petak.
Na kraju, vraća se – i selektor. Istekla je suspenzija Paunoviću zbog isključena u Holandiji. Utakmicu sa Nemačkom je burno preživljavao u loži na Marakani, čulo se često njegovo negodovanje, pogotovo zbog sudijskih odluka. Ovog puta će biti kraj aut linije.