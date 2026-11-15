Jači za Lukića, Maksimovića i – Paunovića

Stefan Džodić se nije proslavio na utakmici protiv Nemačke, pa je zamenjen na poluvremenu, mada fudbaler Almerije i nije klasičan zadnji vezni. A, onaj koji to jeste, Vanja Dragojević, dobio je crveni karton u petak veče posle svega pola sata igre.

Ponedeljak, 20.45: (1,40) Srbija (5,00) Grčka (7,30)

Tako je Paunović na mesto jednog isključenog veziste dobio dvojicu povratnika i ako se nešto zna unapred kada je sastav u pitanju, to je da će Maksimović i Lukić biti u startnih 11.