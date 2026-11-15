Ančeloti, pokupi stvari i odlazi! Predsedniče, pošalji ga dođavola...
Vreme čitanja: 5min | ned. 15.11.26. | 10:35
Rivaldo je bio sumnjičav, Ronaldo kritikovao, a Romario tera Karleta sa kormila reprezentacije
Kada je Karlo Ančeloti krajem maja 2025. stigao na klupu Brazila, očekivanja su bila ogromna. Čovek koji je osvajao trofeje gde god da je radio, koji je pet puta osvajao Ligu šampiona i izgradio status jednog od najvećih trenera svih vremena, trebalo je da bude poslednji deo slagalice za povratak „Selesaa“ na vrh svetskog fudbala. Međutim, brazilska fudbalska javnost ima sve manje strpljenja, a legende koje su nekada nosile žuti dres i osvajale Mundijale, počele su sve glasnije da izražavaju nezadovoljstvo.
Prvi signali upozorenja stizali su i pre nego što je Italijan preuzeo reprezentaciju. Još 2023. godine kada se povela priča o Karletu kao mogućem selektoru koji bi vratio Brazil na planetarni tron, sumnju je izrazio legendarni Rivaldo, smatrajući da nacionalni tim ne treba da vodi stranac, već domaći stručnjak. Nije osporavao Ančelotijeve trenerske kvalitete, ali je imao jasan pogled na identitet reprezentacije.
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Ni Ronaldo Nazario nije ostao po strani. Popularni Zuba je kritikovao pojedine Ančelotijeve odluke pre i tokom Svetskog prvenstva 2026. godine, a razočaravajući nastup Brazila na Mundijalu dodatno je pojačao sumnje u pravac kojim se reprezentacija kreće.
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A onda se, nakon sinoćnog poraza od Japana u prijateljskom duelu (3:2) oglasio i Romario... I to burno! Nije jedan od najvećih fudbalera u istoriji Brazila i svetski šampion iz 1994. godine, birao reči.
„Ančeloti, dosta je bilo! Pokupi svoje stvari i idi!“, poručio je legendarni Ronario u instagram objavi, pa nastavio:
"Niko ne govori o tvojoj zaostavštini. Ti si jedan od najvećih trenera koje je svetski fudbal ikada video, ali to je bilo u klubovima. U brazilskoj reprezentaciji, do sada, nisi pokazao ništa od onoga što se očekivalo. Ne možemo više ovo da trpimo!
Želiš li i dalje da budeš trener? Vrati se u klubove u kojima si stekao ime. Jer brazilska reprezentacija ne može više da plaća cenu gledajući ovo.
Ovo je poruka za predsednika FS Brazila (CBF), Samira Šauda. Mlad si, Brazilac, i verujem da želiš dobro našem fudbalu. Vreme je da pokažeš da imaš hrabrosti da doneseš odluku.
Dođavola, predsedniče! Pošalji Ančelotija dođavola, u tri lepe materine!
Ne smeš se igrati sa dresom reprezentacije. Previše nam je neprijatno i ne možemo da rizikujemo da još jedno Svetsko prvenstvo bacimo u vetar.
Nemojte da plačemo kada nam prvenstvo izmakne. Sada je vreme za akciju!"
Dodatnu težinu njegovim rečima daje činjenica da ovo nije prvi put da se Brazil suočava sa ozbiljnim nezadovoljstvom zbog Ančelotijevog rada. Eliminacija od Norveške u osmini finala Svetskog prvenstva 2026. godine ostavila je dubok trag, prthodno se u javnosti ozbiljno preispitivalo izostavljanje Žoaa Pedra sa spiska, a novi poraz, ovoga puta od Japana, dolio je ulje na vatru. Italijan je u samom finišu kontrolne utakmice u Singapuru čak i isključen, zbog oštrog protesta kod sudije.
Proletos je Ančelotiju ugovor produžen do 2030. godine i kraja Mundijala u Španiji, Portugaliji i Maroku, a Italijan je sa neto platom od 10.000.000 evra postao najplaćeniji selektor u istoriji Selesaa.
Ančeloti je u Brazil stigao sa reputacijom jednog od, ako ne i najvećeg trenera svih vremena, ali i bez ikakvog trenerskog, iskustva u reprezentativnom fudbalu.
Rivaldo nije želeo stranca na klupi, Ronaldo mu je zamerio odluke na Mundijalu, a Romario mu je sada praktično pokazao izlazna vrata. To, naravno ne znači da će se Karleto pokupiti i otići, ali je jasno da sa svakom, novom utakmicom pritisak postaje sve veći.