Ančeloti, pokupi stvari i odlazi! Predsedniče, pošalji ga dođavola...

Ni Ronaldo Nazario nije ostao po strani. Popularni Zuba je kritikovao pojedine Ančelotijeve odluke pre i tokom Svetskog prvenstva 2026. godine, a razočaravajući nastup Brazila na Mundijalu dodatno je pojačao sumnje u pravac kojim se reprezentacija kreće.

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A onda se, nakon sinoćnog poraza od Japana u prijateljskom duelu (3:2) oglasio i Romario... I to burno! Nije jedan od najvećih fudbalera u istoriji Brazila i svetski šampion iz 1994. godine, birao reči.

„Ančeloti, dosta je bilo! Pokupi svoje stvari i idi!“, poručio je legendarni Ronario u instagram objavi, pa nastavio:

"Niko ne govori o tvojoj zaostavštini. Ti si jedan od najvećih trenera koje je svetski fudbal ikada video, ali to je bilo u klubovima. U brazilskoj reprezentaciji, do sada, nisi pokazao ništa od onoga što se očekivalo. Ne možemo više ovo da trpimo!

Želiš li i dalje da budeš trener? Vrati se u klubove u kojima si stekao ime. Jer brazilska reprezentacija ne može više da plaća cenu gledajući ovo.

Ovo je poruka za predsednika FS Brazila (CBF), Samira Šauda. Mlad si, Brazilac, i verujem da želiš dobro našem fudbalu. Vreme je da pokažeš da imaš hrabrosti da doneseš odluku.

Dođavola, predsedniče! Pošalji Ančelotija dođavola, u tri lepe materine!

Ne smeš se igrati sa dresom reprezentacije. Previše nam je neprijatno i ne možemo da rizikujemo da još jedno Svetsko prvenstvo bacimo u vetar.

Nemojte da plačemo kada nam prvenstvo izmakne. Sada je vreme za akciju!"