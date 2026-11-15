Srbija navija za Hrvatsku, BiH potencijalni rival u baražu za ostanak u eliti

U odnosu na meč na Vembliju pre tri dana protiv Engleske, Luka Modrić se vraća u startnu postavu kao i drugi veteran u taboru Vatrenih Ivan Perišić . Nema kadrovskih problema naslednik Zlatka Dalića , najboljeg selektora u istoriji Hrvatske koji je preuzeo Emirate prethodnog leta.

Poraz Turaka u Bordou je realan, dok i Hrvati imaju zašto da igraju, da overe treće mesto u Grupi 1 i da ostanu u elitnoj diviziji, ali i osiguraju ulogu nosioca u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2028. Tim Slavena Bilića prošlog meseca je pobedio Čehe u Pragu sa 2:1. Treba komšijama bod za treće mesto i opstanak.

Ispred Dominika Livakovića trebalo bi da igraju Luka Vušković i Duje Ćaleta Car, bekovi će biti Joško Gvardiol i Josip Stanišić, u sredini Luka Modrić, Mateo Kovačić i Martin Baturina, Ivan Perišić će biti levo, Petar Sučić desno, dok bi najistureniji trebalo da bude napadač Dinama Dino Drena Beljo, piše portal germanijak.hr.

Česi dolaze u Osijek bez Ladislava Krejčija koji je dobio crveni karton protiv Španije u četvrtak. Virus je pogodio tabor rivala Hrvatske, pa je moguće da bude još neki izostanak.

20.45: (1,95) Španija (3,85) Engleska (3,60)

Hrvati žele da prekinu crni niz od četiri poraza u Ligi nacija. Jesu glavne kvalifikacije za Evropsko prvenstvo sledeće godine, ali posle šamarčine od Engleza na Rujevici, poraza od 0:7, čini se da akcije Splićanina na klupi Vatrenih ne stoje tako dobro. Česi su očajni. I na Mundijalu prethodnog leta su bila najgora evropska selekcija, a raspali su se i ovosezonskoj Ligi nacija, bez bodova na pet utakmica, sa - 10 gol-razlikom.

Opus arena u Osijeku je rasprodata, pa će Kockasti imati lepu podršku u gradu u Slavoniji.

Ako bismo završili kao dve najbolje četvrtoplasirane selekcije, mogući rival u baražu za ostanak u A diviziji trenutno su Slovenija, Mađarska i Bosna i Hercegovina. Potencijalni protivnik je i Škotska koja je trenutno na trećem mestu u svojoj grupi. Ne možemo da igramo sa svojom pokrajnom, Kosovom i Metohijom, koja je trenutno na drugoj poziciji u Grupi 2, ali preti Republika Irska koja bi mogla u poslednjem kolu da prestigne direktnog rivala u Dablinu i bude eventualni rival Orlova.

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LIGA NACIJA, A DIVIZIJA – 6. (POSLEDNJE) KOLO

Nedelja

GRUPA 1

20.45: (1,18) Francuska (7,50) Turska (13,0) MOZZART RELAX

20.45: (2,20) Belgija (3,70) Italija (3,00)