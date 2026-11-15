Srbija navija za Hrvatsku, BiH potencijalni rival u baražu za ostanak u eliti
Vreme čitanja: 3min | ned. 15.11.26. | 10:30
Vatreni ne smeju da izgube od Čeha u Osijeku (20.45) ako žele da ostanu u A diviziji Lige nacija. Naša selekcija priželjkuje trijumf tima Slavena Bilića
Došlo vreme da Srbija navija za komšije. Naime, Orlovi i pored užasnih igara i rezultata u Ligi nacija, pet poraza, i dalje su na mestu koje vodi u baraž za opstanak u A diviziji. Dobra stvar je što su od nas gori i Turci i Česi koji imaju gol-razliku –10, dok je tim Veljka Paunovića na „samo” –7.
Vels je gotovo siguran u baražu sa tri boda kao najbolje plasirani „fenjeraš”, dok meč Srbije sa Grčkom u Volosu u ponedeljak ne bi morao da bude biti ili ne biti. Danas bi Hrvati i Francuzi mogli da odigraju za Srbiju. Naime, u slučaju poraza Čeha u Osijeku i Turaka u Bordou, Srbija bi bila druga najbolje četvrtoplasirana selekcija ako ne izgubi baš s nekom velikom razlikom u Grčkoj.
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Poraz Turaka u Bordou je realan, dok i Hrvati imaju zašto da igraju, da overe treće mesto u Grupi 1 i da ostanu u elitnoj diviziji, ali i osiguraju ulogu nosioca u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2028. Tim Slavena Bilića prošlog meseca je pobedio Čehe u Pragu sa 2:1. Treba komšijama bod za treće mesto i opstanak.
20.45: (1,57) Hrvatska (4,40) Češka (5,20) MOZZART RELAX
U odnosu na meč na Vembliju pre tri dana protiv Engleske, Luka Modrić se vraća u startnu postavu kao i drugi veteran u taboru Vatrenih Ivan Perišić. Nema kadrovskih problema naslednik Zlatka Dalića, najboljeg selektora u istoriji Hrvatske koji je preuzeo Emirate prethodnog leta.
Ispred Dominika Livakovića trebalo bi da igraju Luka Vušković i Duje Ćaleta Car, bekovi će biti Joško Gvardiol i Josip Stanišić, u sredini Luka Modrić, Mateo Kovačić i Martin Baturina, Ivan Perišić će biti levo, Petar Sučić desno, dok bi najistureniji trebalo da bude napadač Dinama Dino Drena Beljo, piše portal germanijak.hr.
Česi dolaze u Osijek bez Ladislava Krejčija koji je dobio crveni karton protiv Španije u četvrtak. Virus je pogodio tabor rivala Hrvatske, pa je moguće da bude još neki izostanak.
20.45: (1,95) Španija (3,85) Engleska (3,60)
Hrvati žele da prekinu crni niz od četiri poraza u Ligi nacija. Jesu glavne kvalifikacije za Evropsko prvenstvo sledeće godine, ali posle šamarčine od Engleza na Rujevici, poraza od 0:7, čini se da akcije Splićanina na klupi Vatrenih ne stoje tako dobro. Česi su očajni. I na Mundijalu prethodnog leta su bila najgora evropska selekcija, a raspali su se i ovosezonskoj Ligi nacija, bez bodova na pet utakmica, sa - 10 gol-razlikom.
Opus arena u Osijeku je rasprodata, pa će Kockasti imati lepu podršku u gradu u Slavoniji.
Ako bismo završili kao dve najbolje četvrtoplasirane selekcije, mogući rival u baražu za ostanak u A diviziji trenutno su Slovenija, Mađarska i Bosna i Hercegovina. Potencijalni protivnik je i Škotska koja je trenutno na trećem mestu u svojoj grupi. Ne možemo da igramo sa svojom pokrajnom, Kosovom i Metohijom, koja je trenutno na drugoj poziciji u Grupi 2, ali preti Republika Irska koja bi mogla u poslednjem kolu da prestigne direktnog rivala u Dablinu i bude eventualni rival Orlova.
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LIGA NACIJA, A DIVIZIJA – 6. (POSLEDNJE) KOLO
Nedelja
GRUPA 1
20.45: (1,18) Francuska (7,50) Turska (13,0) MOZZART RELAX
GRUPA 3
20.45: (1,57) Hrvatska (4,40) Češka (5,20) MOZZART RELAX
Ponedeljak
GRUPA 2
20.45: (1,40) Grčka (5,00) Srbija (7,30)
Utorak
GRUPA 4
20.45: (2,45) Danska (3,70) Norveška (2,60)
20.45: (6,50) Vels (5,30) Portugalija (1,40)
***kvote su podložne promenama