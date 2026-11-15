Piksi pred povratkom u Kinu posle šest godina

Klub koji bi sada trebalo da preuzme nedavno završenu sezonu završio je na četvrtom mestu, sa pet bodova manje od šampiona Daljena. Šandong je takmičarsku godinu započeo sa Pengom Hanom, ali je usled nešto slabijih rezultata odlučio ga otpusti. Na njegovo mesto uskočio je Tijan Tang kao vršilac dužnosti i prijatno iznenadio, ostvarivši učinak od sedam pobeda i samo jednog poraza u deset ligaških utakmica.

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Ipak, ubrzo po okončanju sezone - koja je završena pre nedelju dana - čelnici kluba iz Đinana bacili su se u potragu za novim trenerom. Navodno, želeli su poznato lice sa iskustvom u kineskoj Super ligi, a izbor je na kraju pao na 61-godišnjeg srpskog stratega.

Stojković se, pre selektorskog posla, trenerski kalio isključivo u Aziji, budući da je pre Guangdžoua šest sezona vodio Nagoju sa kojom je osvojio po jednu titulu i trofej Super kupa Japana.