Piksi pred povratkom u Kinu posle šest godina
Vreme čitanja: 2min | ned. 15.11.26. | 10:36
Bivši selektor Srbije navodno postigao dogovor sa Šandong Tajšanom
Prvi put od napuštanja reprezentacije Srbije, Dragan Stojković (61) je pred novim angažmanom, i to u Kini. Kako javljaju tamošnji mediji, iskusni strateg postigao je dogovor sa Šandong Tajšanom.
Sve bi, navodno, trebalo da bude ozvaničeno početkom predstojeće nedelje, a ukoliko ne dođe do preokreta, Piksi će se posle skoro šest godina vratiti u kineski fudbal. Prethodno je četiri i po sezone u Guangdžouu sa kojim mu je peto mesto bio najbolji plasman, ostvaren 2017. godine.
Izabrane vesti
Klub koji bi sada trebalo da preuzme nedavno završenu sezonu završio je na četvrtom mestu, sa pet bodova manje od šampiona Daljena. Šandong je takmičarsku godinu započeo sa Pengom Hanom, ali je usled nešto slabijih rezultata odlučio ga otpusti. Na njegovo mesto uskočio je Tijan Tang kao vršilac dužnosti i prijatno iznenadio, ostvarivši učinak od sedam pobeda i samo jednog poraza u deset ligaških utakmica.
MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao
Ipak, ubrzo po okončanju sezone - koja je završena pre nedelju dana - čelnici kluba iz Đinana bacili su se u potragu za novim trenerom. Navodno, želeli su poznato lice sa iskustvom u kineskoj Super ligi, a izbor je na kraju pao na 61-godišnjeg srpskog stratega.
Stojković se, pre selektorskog posla, trenerski kalio isključivo u Aziji, budući da je pre Guangdžoua šest sezona vodio Nagoju sa kojom je osvojio po jednu titulu i trofej Super kupa Japana.