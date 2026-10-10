De Rosijev spasilac Milutin Osmajić! Konačno je svanulo Đenovi
Vreme čitanja: 6min | sub. 10.10.26. | 17:19
Klub sa Marasija upisao prvu pobedu u sezoni i vratio Fjorentinu u opasnu zonu – 2:1
Ispod svih očekivanja krenula je Đenova, ali je Danijele de Rosi dobio dodatne tri nedelje da tokom reprezentativne pauze postavi stvari na svoje mesto. Iskoristio je legendarni kapiten Rome „grejs“ period na kormilu kluba sa Marasija i odmah upisao prvu pobedu u sezoni, vrativši Fjorentinu u zonu ispadanja - 2:1 (2:0).
De Rosijev „spasilac“ bio je crnogorski napadač Milutin Osmajić, koji je postigao gol u osmom minutu i asistirao Žunioru Mesijasu sedam minuta kasnije za postavljanje konačnog rezultata utakmice. Mogao je bivši igrač Prestona i Kadiza u drugom poluvremenu dodatno da poboljša svoj učinak, jer je imao još nekoliko dobrih situacija pred protivničkim golom, ali nije bilo ni potrebe za to, pošto je sastav Paola Vanolija uspeo samo da ublaži vođstvo domaćina.
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Osmajić je natrtčao na odbijenu loptu posle pokušaja El Šaravija i Elertsona, da bi samo osam minuta kasnije Žunior Mesijas iskoristio lošu intervenciju odbrane gostiju posle ubačene lopte crnogorskog napadača. Domaći su nastavili sa opasnim naletima preko El Šaravija i Osmajića, ali je De Hea sprečio da pitanje pobednika bude rešeno.
Sa druge strane, poništen je gol Njontoa 19. minutu zbog milimetarskog ofsajda na početku akcije, ali je to bilo sve što je viđeno u od gostiju u uvodnim trenucima meča. Ipak, kako se bližio kraj prvog dela, Viola je pretila sve ozbiljnije. Prvi su „zapucali” Inao Ulai i Ranijeri, čiji je udarac glavom za dlaku prošao pored stative. Mastantuonov udarac u nadoknadi prvog dela igre krajnjim naporom zaustavio golman Bajlov.
S obzirom na to da je domaćin na poluvremenu vodio sa dva gola prednosti, već tada su svi oni koji su igrali keca ili 1-1 mogli da se opuste zahvaljujući MOZZART RELAXU. I to nije sve, zahvaljujući ranim golovima zaokruženi su i 2+, 3+ i 4+.
U nastavku meča, Đenova je na startu pretila preko kontranapada El Šaravija, koji je u 51. minutu poslao opasan centaršut za Osmajića, ali je Aleks Himenez uspeo da interveniše u poslednji čas. Nakon što je Đenova izvršila izmene i povukla se u defanzivu, Fjorentina je preuzela potpunu inicijativu, stvarajući pritisak preko desnog boka. Inicijativa gostiju isplatila se u 73. minutu, kada je nakon oštrog niskog centašuta Himeneza sa desne strane, defanzivac i kapiten domaće ekipe Hoan Vaskez nespretno sproveo loptu u sopstvenu mrežu za 2:1.
U samoj završnici viđena je velika drama i opšta ofanziva Fjorentine. Gosti su propustili dve ogromne prilike za izjednačenje. Najpre je Endur sa peterca prebacio gol nakon prodora Pelegrina, a u 84. minutu isti igrač je snažnim udarcem sa distance pogodio stativu. U nervoznom finišu, praćenom serijom žutih kartona na obe strane, Valdepenjas je u četvrtom minutu nadoknade imao poslednju šansu za izjednačenje, ali je iz povoljne pozicije šutirao preko gola, pa je Đenova uspela da sačuva prednost i upiše prvu pobedu u sezoni.
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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
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SERIJA A – 6. KOLO
Subota
Đenova - Fjorentina 2:1 (2:0)
/Osmajić 8, Mesijas 15 - Vaskez 73ag/
18.00: (1,15) Inter (8,00) Parma (16,0) MOZZART RELAX
20.30: (1,48) Napoli (4,40) Frozinone (6,75) MOZZART RELAX
Nedelja
12.30: (2,60) Komo (3,40) Roma (2,70) MOZZART RELAX
15.00: (1,62) Lacio (3,80) Monca (5,80) MOZZART RELAX
15.00: (4,00) Leče (3,45) Bolonja (1,95) MOZZART RELAX
18.00: (4,40) Sasuolo (3,50) Milan (1,85) MOZZART RELAX
20.45: (5,80) Kaljari (3,80) Juventus (1,62) MOZZART RELAX
Ponedeljak
18.30: (1,55) Atalanta (4,20) Venecija (5,90) MOZZART RELAX
20.45: (2,40) Torino (3,30) Udineze (3,00) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama