De Rosijev spasilac Milutin Osmajić! Konačno je svanulo Đenovi

Osmajić je natrtčao na odbijenu loptu posle pokušaja El Šaravija i Elertsona, da bi samo osam minuta kasnije Žunior Mesijas iskoristio lošu intervenciju odbrane gostiju posle ubačene lopte crnogorskog napadača. Domaći su nastavili sa opasnim naletima preko El Šaravija i Osmajića, ali je De Hea sprečio da pitanje pobednika bude rešeno.

Sa druge strane, poništen je gol Njontoa 19. minutu zbog milimetarskog ofsajda na početku akcije, ali je to bilo sve što je viđeno u od gostiju u uvodnim trenucima meča. Ipak, kako se bližio kraj prvog dela, Viola je pretila sve ozbiljnije. Prvi su „zapucali” Inao Ulai i Ranijeri, čiji je udarac glavom za dlaku prošao pored stative. Mastantuonov udarac u nadoknadi prvog dela igre krajnjim naporom zaustavio golman Bajlov.

S obzirom na to da je domaćin na poluvremenu vodio sa dva gola prednosti, već tada su svi oni koji su igrali keca ili 1-1 mogli da se opuste zahvaljujući MOZZART RELAXU. I to nije sve, zahvaljujući ranim golovima zaokruženi su i 2+, 3+ i 4+.