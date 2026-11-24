Izarealac je u senku bacio Lebrona Džejmsa i ostale zvezde protivničkog tima. Popularni Kralj je postigao 23, Maksi 22, a Džejlen Braun 20 poena. Sa druge strane, Avdiji u od najveće pomoći bili Demijal Lilard i Džru Holidej sa po 18 poena.

Los Anđeles Klipersi su poraženi u Hjustonu (104:116), a Bogdan Bogdanović je za devet minuta na parketu upisao dva poena, dve asistencije i jedan skok. Roketse je do pobede predvodio iskusni Kevin Durant sa 32 poena i devet skokova.

Džejden Mekdenijels je u pobedi Minesote nad Bruklinom (142:116) ostvario rekord karijere sa 34 poena (12/16 iz igre, 6/8 sa linije penala), uz deset skokova. Ovo mu je bio prvi dabl-dabl u sezoni, a imao je i šest asistencija, dve ukradene lopte i četiri pogođene trojke. Mekdenijelsu je to uspelo samo dva dana nakon što je postavio ovosezonski rekord od 25 ubačenih poena. Takođe, izjednačio je i svoj najbolji učinak sezone po broju ubačenih trojki i maksimalno iskoristio važnu ulogu na parketu dok se Entoni Edvards nalazi van pogona.

Šej Gildžes Aleksander je u porazu Oklahome od Indijane (120:125) ubacio 38 poena, uz pet skokova, sedam asistencija, jednu blokadu i četiri trojke. MVP NBA lige je šesti put uzastopno prebacio granicu od 30 poena, ali to njegovoj ekipi ne pomaže previše, pošto joj je ovo bio četvrti poraz na poslednjih šest utakmica.