Nezaustavljivi Avdija bacio Lebrona u senku, rekord sezone za Mekdenijelsa - Bogdan premalo na parketu
Vreme čitanja: 4min | uto. 24.11.26. | 06:37
Portland bacio na kolena lidera Istoka, uz 31 poen fantastičnog Izraelca (128:111)
Nezaustavljivi Deni Avdija predvodio je Portland do ubedljive pobede nad Filadelfijom (128:111), nastavivši seriju dobrih partija u ovoj sezoni, u kojoj prosečno beleži 24,3 poena, 6,2 skoka i 6,1 asistenciju, uz 52 odsto šuta iz igre i 42 odsto za tri poena.
Lider Istoka je prekinuo seriju od pet uzastopnih pobeda, a Avdija je bio najefikasniji igrač meča sa 31 ubačenim poenom (12/19 iz igre, 5/9 za tri), uz tri skoka i sedam asistencija. Takođe, bio je odgovoran i za najefektniji potez utakmice, kada je sredinom poslednjeg kvartala presekao dodavanje Tajriza Maksija i zakucavanjem stavio tačku na slavlje svog tima.
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Izarealac je u senku bacio Lebrona Džejmsa i ostale zvezde protivničkog tima. Popularni Kralj je postigao 23, Maksi 22, a Džejlen Braun 20 poena. Sa druge strane, Avdiji u od najveće pomoći bili Demijal Lilard i Džru Holidej sa po 18 poena.
Portland sa skorom 11-6 drži sedmo mesto na Zapadu, dok su Siksersi uprkos porazu ostali na vrhu Istočne konferencije sa skorom 14-4.
Los Anđeles Klipersi su poraženi u Hjustonu (104:116), a Bogdan Bogdanović je za devet minuta na parketu upisao dva poena, dve asistencije i jedan skok. Roketse je do pobede predvodio iskusni Kevin Durant sa 32 poena i devet skokova.
Džejden Mekdenijels je u pobedi Minesote nad Bruklinom (142:116) ostvario rekord karijere sa 34 poena (12/16 iz igre, 6/8 sa linije penala), uz deset skokova. Ovo mu je bio prvi dabl-dabl u sezoni, a imao je i šest asistencija, dve ukradene lopte i četiri pogođene trojke. Mekdenijelsu je to uspelo samo dva dana nakon što je postavio ovosezonski rekord od 25 ubačenih poena. Takođe, izjednačio je i svoj najbolji učinak sezone po broju ubačenih trojki i maksimalno iskoristio važnu ulogu na parketu dok se Entoni Edvards nalazi van pogona.
Šej Gildžes Aleksander je u porazu Oklahome od Indijane (120:125) ubacio 38 poena, uz pet skokova, sedam asistencija, jednu blokadu i četiri trojke. MVP NBA lige je šesti put uzastopno prebacio granicu od 30 poena, ali to njegovoj ekipi ne pomaže previše, pošto joj je ovo bio četvrti poraz na poslednjih šest utakmica.
REZULTATI:
Šarlot - Memfis 111:117
/Rid 24 - Džerom 29/
Filadelfija - Portland 111:128
/Džejms 23 - Avdija 31/
Minesota - Bruklin 142:116
/Mekdanijels 34 - Rendl 29/
Toronto - Milvoki 111:116
/Barns 31 - Hiro 32/
Indijana - Oklahoma 125:120
/Sijakam 20 – Gildžes Aleksander 38/
Čikago - Klivlend 122:108
/Džons 16 - Mičel 28/
Nju Orleans - Finiks 119:123*
/Pul 28 - Buker 22/
Hjuston - LA Klipers 116:104
/Durent 32 - Garland 26/
Sakramento - San Antonio 107:123
/Sabonis 20 - Kesl 28/
LA Lejkers - Juta 109:94
/Dončić 28 - Filipovski 21/