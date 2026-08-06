Dečko koji obećava, čeka megatransfer i igra fudbal kao da se ništa oko njega ne događa
Vreme čitanja: 3min | čet. 06.08.26. | 22:01
Pitanje je koliko bi fudbalera na mestu Mike Godtsa uopšte igralo utakmicu protiv nejakog Šelburna iz Republike Irske
Netezanja oko visine obeštećenja ima, ali je jasno svima da će se, pre ili kasnije, osim u slučaju mnoštva nepredviđenih okolnosti, transfer Mike Godtsa iz Ajaksa u Pari Sen Žermen realizovati. Na mestu belgijskog igrača mali bi broj igrača igrao utakmice kvalifikacija za Ligu konferencija, a pogotovo kada je rival sa druge strane toliko slabiji, kao što je Šelburn od Ajaksa.
Ipak, Mika Godts je pokazao da sa obe noge čvrsto stoji na zemlji, da mu veliki nalet popularnosti u kratkom vremenu nije pomutio razum. Našao se 21-godišnjak na terenu od prvog minuta večerašnje utakmice trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija i stigao da se nađe u centru paženje.
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Najpre je dao gol iz penala u petom minutu, ali je interesantno zatim i promašio penal pri rezultatu 2:0 u 57. minutu. Tačnije, udarac mu je odbranio golman Edi Bič. Ajaks je na kraju rutinski trijumfovao 3:1, a Šelburn se nije obrukao i imaće razloga da naprave feštu za sedam dana navijači u Republici Irskoj.
Silni su bili ove večeri holandski klubovi, budući da je Tvente razmontirao Dunajsku Stredu iz Slovačke 6:0 (2:0). Bivši vezista Vojvodine i Crvene zvezde Uroš Kabić odigrao je prvo poluvreme za predstavnika Slovačke, ali je na početku drugog zamenjen, tako je na terenu bio samo u trenucima kada je tim iz Enshedea dao svoj prvi i drugi gol na utakmici.
Čak četiri su završila u mreži gostiju u nastavku, a između ostalih se u strelce upisao i hrvatski napadač Marko Pjaca. Možda je ovo najava bolje sezone nekadašnjeg člana Juventusa, koji je u prethodnoj takmičarskoj godini dao samo dva gola na 29 utakmica u svim takmičenjima.
Dobar posao odradio je i Hapoel iz Tel Aviva, novi klub Daglasa Ovusua. Izraelski predstavnik trijumfovao je na neutralnom terenu u mađarskom Diošđeru protiv GKS-a iz Katovica 2:0, a golove su dali Stav Turijel i Roei Alkukin. Ono što je problem za Hapoel, jeste činjenica da ako prođe Poljake ide u plej-ofu za Ligu konferencija na jednog od favorita za osvajanje takmičenja - Atalantu.
KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFERENCIJE – 3. KOLO (PRVE UTAKMICE)
Utorak
Auda – Dinamo Siti 1:0 (0:0)
/Diediu 68/
Sreda
Bran - Apolon Limasol 0:1 (0:1)
/Ožbolt 22/
Panatinaikos - CSKA Sofija 1948 1:1 (1:1)
/Jagušić 21 – Rusev 31/
Četvrtak
Inter Turku - Vaduz 2:1 (1:0)
/Štark ag 22, Ahiabu 68 - Šorgić 63/
Jablonec - RFS Riga 2:0 (1:0)
/Čanturišvili 18, Polidar 53/
Helsinki - Madervel 1:1 (0:0)
/Puki 71 - Masvanhise pen 64/
Noa - Sion 2:2 (2:1)
/Fereira 5, Manveljan 20 - Boteli 13, Šuaref 57/
Paide - Rapid Beč 1:4 (0:1)
/Luts 41 - Bola pen 5, Haidara 83, 90+4, Dal 85/
Kluž - Tromse 0:5 (0:3)
/Larsen 5, 20, Dalkvist 27, 61, 74/
Debrecin - Kopenhagen 0:2 (0:2)
/Gabrijel Pereira 21, Robert 35, Kornelijus 90+1/
Rakov - Hamarbi 0:0
Geteborg - Gent 0:1 (0:1)
/Gur 45/
Žalgiris - Hajduk Split 2:5 (1:2)
/Petković 34, Capan 86 - Šego 5, 44, Pajaziti 56, De Almeida 73, Pukštas 75/
Dinamo Kijev - Karabag 1:0 (1:0)
/Ponomarenko 10/
Inter Eskaldes - Flora Talin 2:0 (1:0)
/Šuaib 5, Berlanga 62/
FK Riga - Đer 1:0 (1:0)
/Seljem ag 3/
Šerif - Sent Galen 1:3 (0:0)
/Pineda 89 - Hunciker 63, Frokaj 70, Vicig 90+3/
Beitar Jerusalim - Austrija Beč 1:2
/Muhe 19 - Marković 45, Šaljić 70/
Hapoel Tel Aviv - GKS Katovice 2:0 (2:0)
/Turijel 5, Alkukin 18/
Ajaks - Šelburn 3:1 (2:0)
/Godts 5, Vajndal 22, Dolberg 50 - Keli 84//
Tvente - Dunajska Streda 6:0 (2:0)
/Rots 7, Pjaca 11, Veidman 48, Bruns 56, Zeruki 64, Proper 78/
Valur - Nordsjeland 0:2 (0:1)
/Bertelsen 30, Rojkjer pen 77/
Braga - Dinamo Minsk 1:0 (1:0)
/Orta pen 45/
Borac Banjaluka - ML Vitebsk 1:0 (1:0)
/Savić 14/
Lugano - Runavik 2:0 (1:0)
/Pilstrom 7, Berens 80/
Bohemijans - Midtjiland 0:2 (0:1)
/Frankulino 28, Biskov 77/
Rijeka - Ilves 1:0 (1:0)
/Janković 16/
Tre Fiori - Drita 1:4 (0:0)
/Prandeli 56 - Ovouka 61, Manaj 63, Krasnići 82, 90+3/
Partizan - Tobol 2:0 (1:0)
/Sek 32, Zubairu 65/
Hibernijan - Škendija 2:1 (0:0)
/Elding 73, O'Hora 90+1 - Gjorgjievski 76/