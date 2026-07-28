Dejan Stanković: Kostov neće početi! Rekao sam im da ne pravimo gluposti

Imaće unutrašnju utakmicu igrači Crvene zvezde, odnosno moraće da nađu motiv posle svega viđenog u Severnoj Irskoj. Jasno je da je posao završen.

“Za mene je svaka utakmica novo dokazivanje. Pre svega, moraš ući skoncentrisan da se ne bi povredio, jer će oni sigurno ući u duel maksimalno. Ti ako uđeš sa pedeset posto, rizikuješ da otpadneš i da te neko povredi. Tako da je to na meni — da se radi na glavi, na psihologiji, na važnosti da nosiš dres Crvene zvezde. Pa da ne ponavljam više, milion puta sam rekao, ali mi nije teško da ponovim. Sad sam im rekao: „Da ne pravimo neke gluposti”. Znači da, svaka utakmica se shvati onako kako treba. Nosiš Zvezdin dres, poštujemo sve, ali gledamo prvo sebe. Znači moramo da izgledamo fenomenalno. Da, 0:4 je fenomenalan rezultat, ali to ne treba da promeni ništa u našem odnosu”.

Imaće Dejan Stanković mogućnost da zada zagonetku trenerima Hapoel Ber Ševe ili Vikingura drugačijim personalnim rešenjima ili promenom formacije.

“Izrotiraću da bih proširio roster, znači da bih imao dosta igrača koji će imati minutažu sa nama. To mi je... to mi je jedino bitno. Sezona je duga, momenat je, kao što znate, u ovim kvalifikacijama u ovih 40 dana specifičan, je l' tako? Dosta očekivanja, dosta tenzije, dosta upitnika, dosta znatiželje šta će biti, ko će biti, kako će biti. Što više proširim roster, to ću imati više slatkih muka. Ali ne razmišljam o tome ko će proći, stvarno. Ne mogu da vidim u budućnosti. Učim se da budemo u sadašnjosti i da vratimo moju ekipu, pa ćemo videti. Sutra uveče ćemo već znati dosta toga”.

Otkrio je Dejan Stanković ko sigurno neće početi meč.

“Neće početi Kostov. Neće zato što je izašao protiv Vojvodine, umoran je bio. Umoran je bio i osetio je malo aduktor. Da je drugačija utakmica, sigurno bi igrao. Nema potrebe da rizikujemo, želim da bude svež i spreman za narednu utakmicu. Dakle, on neće početi”.