Fudbalska nuklearna bomba: Infantino želi da proda Svetsko prvenstvo za 15 milijardi!

Šta je to zamislio Đani Infantino?

Ljudi iz Fifa, sa predsednikom Đanijem Infantinom, planiraju da osnuju novu kompaniju i ona bi preuzela kontrolu nad organizacijom i komercijalnim pravima Svetskog prvenstva, izveštavaju svetski relevantni mediji. Naravno, to nije sve, to nisu planovi, neke stvari su počele da se sprovode u delo…

Preliminarni sporazumi o pojedinim uslovima su već potpisani. Navodno je u sve uključena administracija američkog predsednika Donalda Trampa. Iznenađeni? Nimalo. A, zašto bismo i bili? Tokom nedavno završenog Mudnijala su bili zajedno, a zbog prvog čoveka Sjedinjenih Američkih Država je napravljen presedan – obrisan je crveni karton. Imali su sasvim dovoljno vremena da smisle ovako nešto.

I nisu samo oni u svemu ovome, finansijsku strukturu i vođenje čitavog procesa prodaje Mundijala vodiće JPMorgan Chase & Co. Dakle, uključena će biti najveća američka banka i jedna od najuticajnijih finansijskih institucija na svetu, sa sedištem u Njujorku. Ona upravlja imovinom vrednom više od 4.000 milijardi dolara i posluje u preko 100 zemalja širom sveta.

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Elem, ima u planu Đani Infantino da proda Svetsko prvenstvo privatnim investitorima, a on bi po isteku mandata na čelu Fifa, koji traje do 2027. godine i verovatno će dobiti novi do 2031. godine nakon martovskih izbora, preuzeo funkciju komesara. Našao bi se u nocvoj ulozi i ponovo bio pri izvoru novca.

Sva komercijalna prava Fife, koja obuhvataju prava prenosa, sponzorstva, prodaju ulaznica i licenciranje, prešla bi u privatno vlasništvo, a iz Svetske kuće fudbala već su izdali saopštenje.

„Fifa namerava da poveća sredstva za razvoj fudbala na preko 10 milijardi dolara (7,5 milijardi funti), pod uslovom da to odobre fudbalski savezi članovi Fife. Ukoliko ovo bude odobreno, razvoj fudbala u svakom uglu sveta bi istog trenutka imao korist od povećanih sredstava koja bi bila dostupna svim 211 udruženja članica Fife“.

Na sve ovo nisu ostali nemi ljudi iz Uefe, usprotivili su se potezu Đanija Infantina. Oglasili su se i oni…

„Ovo prelazi granicu koju fudbalske upravljačke institucije nikada ne bi smele da pređu. Uefa ovo shvata izuzetno ozbiljno. Tako bi trebalo da postupi i svaki nacionalni fudbalski savez. Tako bi trebalo da postupi i svaki akter: lige, klubovi, igrači, navijači, vlade i svi kojima je stalo do budućnosti ove igre. Duša i upravljanje fudbalom nisu imovina kojom se trguje – naročito kada postoji apsolutno odsustvo transparentnosti o tome ko ostvaruje finansijsku korist. Niko od nas nije vlasnik fudbala. Fudbal nije Fifin da bi ga ona prodavala“.

Zanimljivi dani, meseci i godine slede u svetu fudbala. Uefa je počela da razmatra pravne opcije, sve vodi ka novom velikom okršaju...

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Tlo se neće tako brzo smiriti, ali se veoma brzo javio prvi čovek Fife i sve uvio u oblande.

„Fudbal je najpopularniji sport na svetu i izuzetan motor ljudskog i društvenog razvoja. Pojedini delovi ove igre pretvorili su tu popularnost u izuzetnu komercijalnu vrednost – i mi slavimo taj uspeh i želimo da se on nastavi, jer podiže celokupan fudbal. Naš posao je da se uverimo da ostatak fudbala raste zajedno sa tim: Fifa postoji da bi podržala održiv i inkluzivan razvoj u svakom kutku sveta“, izjavio je Đani Infantino.

Sve predstavlja u najlepšem svetlu...

„Kao njegovo globalno upravljačko telo, Fifa je odgovorna za to da se postara da igra stigne u svaki kutak sveta i da vrednost koju stvara pruža podršku savezima i zajednicama svuda. Našoj sledećoj fazi rasta potrebna je struktura izgrađena za tu nameru, ona u kojoj komercijalna strana igre deluje kao fokusirano, posvećeno preduzeće, čija se vrednost deli pravednije i bolje širom sveta. Svaki savez član Fife treba da ima priliku da traži pošten udeo u dostupnim sredstvima kako bi oblikovao sopstvenu budućnost, odlučujući samostalno umesto da se oslanja na druge. Ovde je reč o demokratizaciji fudbala širom sveta“, poručio je prvi čovek Fife, te za kraj dodao:

„Nameravamo da značajno investiramo čak i u najmanje ili najudaljenije delove fudbalskog sveta, mesta koja su prečesto zapostavljana. Svaki savez član Fife, bez obzira na svoju veličinu, resurse ili geografsku lokaciju, imaće glas i priliku da odredi sopstveni put. Fudbal je postao zaista globalna igra i zato se pogodnosti moraju osetiti na globalnom nivou“.