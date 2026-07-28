Juventusova kontrola štete: Rešili se Opende, polovine plate i pride nešto zaradili

Openda se ispostavio kao težak promašaj i na 34 meča je dao samo dva gola. Doduše, većinu njih je počeo sa klupe, a u drugom delu sezone u potpunosti izgubio poverenje Lučana Spaletija koji je ovog leta saopštio klubu da ga se reše kako znaju i umeju jer ne računa na njega. Interesovali su se razni klubovi poput Koventrija, Lidsa, Monaka, Ajntrahta, Lansa… Ali, samo je Lion bio spreman da investira preko 5.000.000 evra u Opendinu pozajmicu i deljenje troškova plate.

Igrač se nada da će u višestrukom prvaku Francuske uspeti da oživi karijeru i da će ga pozajmica vratiti na pravi put kao što je to nekad bio slučaj sa Realovim pozajmljenim napadačima Marijanom Dijazom ili Endrikom. Belgijanac će zameniti upravo Endrika čija pozajmica je istekla. Na isti način je klub napustio i ukrajinski napadač Roman Jaremčuk koji je došao na pozajmicu iz Olimpijakosa, pa se Opendi otvara prostor za minute i golove. U tom slučaju bi i Juventusova situacija narednog leta bila bolja i Bjankoneri bi mogli da razmišljaju o uspešnijem saniranju štete jer trenutno su na Opendi u minusu od oko 50.000.000 evra računajući transfer i ugovor.

Istovremeno, Juventus je ostao i bez Dušana Vlahovića kojem je istekao ugovor, pa se nalazi u velikoj potrazi za napadačem. Randal Kolo Muani je i dalje prva želja, a opcije su i Džošua Zirkze (Mančester Junajted), Rišarlison (Totenhem), Folarin Balogun (Monako), Aleksander Serlot (Atletiko)...