Monako konačno vidi svetlo na kraju tunela: Mešburne, gasi požar

A situacija u klubu je, najblaže rečeno, alarmantna. Prema podacima koje je izneo stečajni upravnik imenovan od strane suda, ukupne finansijske obaveze Monaka iznose vrtoglavih 24.000.000 evra. U taj iznos uračunato je 8.000.000 evra dugovanja evidentiranih krajem juna, kao i 16.000.000 evra koje je sama Kneževina morala da upumpa u klub kako bi on uopšte izgurao prošlu sezonu do kraja.

Mešburn se i ranije pominjao kao najozbiljniji kandidat za preuzimanje Monaka, a izgleda da je ceo proces konačno počeo da napreduje u pravom smeru. Advokat Ksavijer Le Serf-Gale potvrdio je u izjavi za pomenuti medij da se situacija razvija kako treba:

"Preuzimanje kluba od strane Džamala Mešburna trenutno napreduje izuzetno dobro. Pored garancija koje su već dostavljene, preostalo je da se do 31. jula usaglasi još nekoliko tehničkih detalja. Sve uključene strane rade sa velikom odlučnošću kako bi obezbedile dugoročni i stabilan razvoj Monaka — ne samo za narednu sezonu, već i za godine koje dolaze. Postoji svaki razlog da budemo u potpunosti optimistični", poručio je Le Serf-Gale.

Međutim, sam optimizam neće biti dovoljan bez pečata nadležnih organa. Kako prenosi Nice-Matin, Mešburn je do sada dostavio garancije za ulaganje od oko 10.000.000 evra, ali finansijska komisija i dalje čeka neoborive dokaze o konačnoj uplati i preuzimanju obaveza.

Mozzart predikcije: KK Crvena zvezda objavljuje 2+ nova pojačanja do 15. avgusta

Ono što je iz svega ovoga apsolutno evidentno je da - sledi dan D za bivšeg evroligaša. Monako će se već u petak pojaviti pred Žalbenom komisijom Košarkaškog saveza Francuske (FFBB), kao i pred sudom u Monaku. Ukoliko Savez da zeleno svetlo, procedura za izbegavanje bankrota i insolventnosti postaće čista formalnost. U suprotnom, Kneževe čeka pakao — morali bi da šalju žalbu Nacionalnom olimpijskom komitetu Francuske (CNOSF), a potom i da pravdu traže pred Upravnim sudom.

Vreme curi, a sudbina jednog od najskupljih projekata evropske košarke je i dalje neizvesna. Cela ova procedura izgleda dosta komplikovano, a podsećamo da su Kneževi zbog novonastale situacije odlučili da se presele u Evrokup, sa kojim su potpisali petogodišnji (3+2) ugovor.