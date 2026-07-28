Orlići bez dva bitna igrača u pohodu na novu medalju
Vreme čitanja: 2min | uto. 28.07.26. | 18:07
Vuk Danilović i Luka Živojinović neće igrati do kraja Evrobasketa, saopšteno na sajtu KSS
Sjajan period je iza nas kada govorimo o mladim selekcijama Srbije u košarci, momci uzrasta do 17 godina osvojili su srebro na Mundobasketu, a istim odličjem su se okitili i Orlići mlađi od 20 godina na Evropskom prvenstvu u Sloveniji. Sada su na redu juniori, koji nastupaju na Evrobasketu u Trentinu i sledi im duel sa Grčkom u osmini finala, u koji ulaze – oslabljeni.
Naime, tokom utakmice trećeg kola grupne faze u kojoj je naša selekcija savladala Dansku, početkom drugog poluvremena povredio se jedan od najboljih skorera u selekciji Srbije Vuk Danilović. Mladi košarkaš se nakon duela sa jednim košarkašem Danske uhvatio za nogu i odšepao do klupe za rezervne igrače, a problem fizičke prirode doživeo je i Luka Živojinović. Kako stvari stoje, selektor Saša Ocokoljić neće moći da računa na pomenuti dvojac do kraja šampionata, objavljeno je na sajtu Košarkaškog Saveza Srbije.
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"Košarkaški savez Srbije obaveštava javnost da su, nakon detaljnih lekarskih pregleda obavljenih u Italiji, povrede naših juniorskih reprezentativaca Vuka Danilovića i Luke Živojinovića takve da oba igrača neće biti u mogućnosti da igraju za naš nacionalni tim do kraja Evropskog prvenstva. Oba igrača će biti podvrgnuta dodatnim lekarskim pregledima po povratku u Beograd. Reprezentacija Srbije će završnicu Evropskog prvenstva odigrati sa deset igrača", stoji u objavi.
Naša selekcija je grupnu fazu okončala na drugom mestu sa skorom od dve pobede i jednog poraza, iza Turske koja je ostvarila sva tri trijumfa. Sistem je takav da sve selekcije prolaze u nokaut fazu koja kreće od osmine finala, a našu selekciju očekuje nimalo lak zadatak jer su se Heleni pokazali kao izuzetno čvrsta ekipa u dosadašnjoj fazi takmičenja.
Meč Srbije i Grčke na programu je u sredu od 18:00 časova po srednjeevropskom vremenu, a ukoliko Orlići slave, u četvrtfinalu će ići na boljeg iz duela Španija - Bugarska. Eventualno polufinale je iz ove perspektive daleko, a tu se kao potencijalni rivali nameću Letonci, Slovenci, Danci ili Izraelci. Na drugoj strani žreba nalaze se sile poput Italije, Litvanije, Francuske, Nemačke i Turske, a sa njima bi Srbija mogla da se sastane tek u finalu.