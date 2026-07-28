Orlići bez dva bitna igrača u pohodu na novu medalju

"Košarkaški savez Srbije obaveštava javnost da su, nakon detaljnih lekarskih pregleda obavljenih u Italiji, povrede naših juniorskih reprezentativaca Vuka Danilovića i Luke Živojinovića takve da oba igrača neće biti u mogućnosti da igraju za naš nacionalni tim do kraja Evropskog prvenstva. Oba igrača će biti podvrgnuta dodatnim lekarskim pregledima po povratku u Beograd. Reprezentacija Srbije će završnicu Evropskog prvenstva odigrati sa deset igrača", stoji u objavi.

Naša selekcija je grupnu fazu okončala na drugom mestu sa skorom od dve pobede i jednog poraza, iza Turske koja je ostvarila sva tri trijumfa. Sistem je takav da sve selekcije prolaze u nokaut fazu koja kreće od osmine finala, a našu selekciju očekuje nimalo lak zadatak jer su se Heleni pokazali kao izuzetno čvrsta ekipa u dosadašnjoj fazi takmičenja.

Meč Srbije i Grčke na programu je u sredu od 18:00 časova po srednjeevropskom vremenu, a ukoliko Orlići slave, u četvrtfinalu će ići na boljeg iz duela Španija - Bugarska. Eventualno polufinale je iz ove perspektive daleko, a tu se kao potencijalni rivali nameću Letonci, Slovenci, Danci ili Izraelci. Na drugoj strani žreba nalaze se sile poput Italije, Litvanije, Francuske, Nemačke i Turske, a sa njima bi Srbija mogla da se sastane tek u finalu.