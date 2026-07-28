Biće Furija tek sila: Jedan od najvećih talenata dobio špansko državljanstvo
Vreme čitanja: 2min | uto. 28.07.26. | 17:44
Mohamed Dabone će sada i zvanično moći da predstavlja Španiju, potrvrdili su mediji iz ove zemlje
Španija je bez ikakve sumnje jedna od najmoćnijih nacija kada govorimo o svetu košarke. Nakon perioda u kom su vedrili i oblačili Pau i Mark Gasol, došla je nova generacija koja se popela na krov sveta i Evrope, a budućnost španske košarke ne deluje ništa manje kvalitetno, naročito nakon današnjeg pojačanja koje stiže u redove Furije.
Naime, supertalentovani Mohamed Dabone je zvanično postao državljanin Španije, preneli su brojni tamošnji mediji. Radi se o četrnaestogodišnjem košarkašu Barselone koji je rođen u Burkini Faso, a za mlađe kategorije katalonskog giganta igra od 2022. godine i apsolutno – dominira.
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Bilo je dosta medijskih nagađanja oko toga da li Dabone zaista ima 14 godine, s obzirom na to da je visok 210 centimetara i da se bukvalno poigrava sa svojim vršnjacima, što potvrđuju i brojke. Tokom prethodnog Next Gen turnira Evrolige prosečno je beležio 17,2 poena i 5,2 skoka na ukupno četiri utakmice.
Španci po svemu sudeći planiraju da se okrenu davanju državaljanstava momcima koji su odrasli, odnosno proveli određeno vreme u njihovoj državi, pre nego košarkašima koji nemaju nikakve suštinske veze sa Furijom, kao što je bio slučaj sa Lorencom Braunom, koji je bio jedan od ključnih šrafova ekipe na Evrobasketu 2022. godine.
Ako Dabone nastavi sa vrtoglavim usponom, nije isključeno da ga već u narednim godinama vidimo kako debituje za A selekciju Furije, a definitivno je da će i na klupskom nivou biti prava pomama za momkom rođenim u Burkini Faso. Verovatno će se ubrzo u priču uključiti i koledži, slično kao u slučaju našeg Nikole Kusturice, mada o tom po tom.