Biće Furija tek sila: Jedan od najvećih talenata dobio špansko državljanstvo

Španija je bez ikakve sumnje jedna od najmoćnijih nacija kada govorimo o svetu košarke. Nakon perioda u kom su vedrili i oblačili Pau i Mark Gasol, došla je nova generacija koja se popela na krov sveta i Evrope, a budućnost španske košarke ne deluje ništa manje kvalitetno, naročito nakon današnjeg pojačanja koje stiže u redove Furije.

Naime, supertalentovani Mohamed Dabone je zvanično postao državljanin Španije, preneli su brojni tamošnji mediji. Radi se o četrnaestogodišnjem košarkašu Barselone koji je rođen u Burkini Faso, a za mlađe kategorije katalonskog giganta igra od 2022. godine i apsolutno – dominira.