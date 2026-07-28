Evroligaši poludeli za Vestbrukom – on za sad ignoriše

Skoro je kraj jula a Rasel Vestbruk još nije pronašao tim u NBA ligi. Minule sezone je igrao za Sakramento Kingse, koji prema navodima američkih medija ne žele da mu ponude novi ugovor, u priči je bio Vašington, ali su se i Vizardsi povukli, te za MVP-ja najjače lige na svetu iz 2017. godine polako curi vreme kada govorimo o pronalasku novog angažmana.

Dok na jednoj strani Atlantika okreću glavu, na drugoj ga željno iščekuju. Kako kaže pouzdani NBA insajder Evan Sideri, više evroligaških ekipa pomno prati situaciju oko Vestbruka i nada se da će uspeti da ga ubedi u tome da dođe na Stari kontinent.