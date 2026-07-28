Evroligaši poludeli za Vestbrukom – on za sad ignoriše
Vreme čitanja: 3min | uto. 28.07.26. | 19:01
Nekadašnjem MVP-ju NBA je cilj ostanak u najjačoj ligi na svetu, te za sada ne razmišlja o ponudama iz Evrope, prenosi dobro obavešteni Evan Sideri
Skoro je kraj jula a Rasel Vestbruk još nije pronašao tim u NBA ligi. Minule sezone je igrao za Sakramento Kingse, koji prema navodima američkih medija ne žele da mu ponude novi ugovor, u priči je bio Vašington, ali su se i Vizardsi povukli, te za MVP-ja najjače lige na svetu iz 2017. godine polako curi vreme kada govorimo o pronalasku novog angažmana.
Dok na jednoj strani Atlantika okreću glavu, na drugoj ga željno iščekuju. Kako kaže pouzdani NBA insajder Evan Sideri, više evroligaških ekipa pomno prati situaciju oko Vestbruka i nada se da će uspeti da ga ubedi u tome da dođe na Stari kontinent.
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Kako javlja pomenuti izvor, iskusni plejmejker želi da ostane u NBA, te trenutno ne razmišlja o ponudama iz Evrope. Košarkaš iz Kalifornije ima osamnaestogodišnje iskustvo u najjačoj ligi na svetu i apsolutno je jasno da u njoj želi i da završi slavnu karijeru. Međutim, isto tako je evidentno da se Vestbruku još igra košarka, a ako prođe još neka sedmica, a nijedna ponuda iz NBA ne stigne na adresu nekadašnjeg studenta UCLA univerziteta, nije isključeno da on uzme i ostale opcije u razmatranje, u prevodu - Evropu.
Prethodnih godina je interesovanje za Vestbruka pokazivao Hapoel Tel Aviv, mada četvrti pik sa drafta 2008. godine tada nije imao u planu selidbu iz Amerike. Međutim, moderna NBA jednostavno ne trpi bekove koji nemaju sjajan šut sa distance, a to je upravo kategorija u koju spada nekadašnji košarkaš Oklahoma Siti Tandera.
Pokušavao je Vestbruk godinama da se adaptira na stil igre koji iziskuje moderna NBA liga, sve u cilju da se konačno dokopa prstena, ali su jednostavno njegove slabosti u ovoj fazi karijere previše dolazile do izražaja protiv ekipa koje su „kontenderi“, kako to Amerikanci vole da kažu. Poslednji pravi juriš na titulu imao je u sezoni 2024/25, zajedno sa Nikolom Jokićem u Denver Nagetsima, ali se i on, kao i prethodni, završio – bezuspešno.
Američki košarkaš iza sebe ima legendarnu karijeru, pored pomenutog MVP priznanja, devet puta je bio učesnik Ol Star utakmice, a u dva navrata i najkorisniji igrač iste. Dva puta se našao u najboljem timu lige, u isto toliko navrata je bio najbolji strelac NBA, tri puta prvi asistent, a sa reprezentacijom Sjedinjenih Američkih Država je osvajao zlatnu medalju i na Svetskom prvenstvu, i na Olimpijskim Igrama. Moglo bi o njegovom košarkaškom CV-ju da se priča danima, a jedno je sigurno – ukoliko bi zaista došao u Evropu, Vestbruk bi napravio pravi tektonski poremećaj i samim tim postao definitivno najveće ime koje je ikada zaigralo u elitnom evropskom takmičenju.