PSV i Filip Kostić – moglo bi da se desi

Filipsovci su napravili odličan posao kada su po sličnom receptu pre dve godine doveli hrvatskog veterana Ivana Perišića. On je tada potpisao na godinu dana, ali je toliko oduševio Holanđane dobrim igrama da su mu ubrzo produžili ugovor do leta 2027. U međuvremenu je postao jedan od ključnih igrača slavnog kluba i među najzaslužnijima za dve uzastopne titule.

Perišić ima 37 godina, uglavnom igra po levom krilu, mada ga je trener Peter Boš povremeno koristio i na desnom boku. Veruju u Ajndhovenu da nešto slično mogu da dobiju i od Kostića koji je tri godine mlađi, ali i dalje u odličnoj fizičkoj spremni. Na levom krilu imaju i oporavljenog Rubena van Bomela i Kuhaiba Drijuša, pa se postavlja pitanje: gde će sa Kostićem?

Šuška se da bi Inter opet mogao da napadne Perišića i vrati ga u Milano da mu zakrpi rupu na desnom boku nastalu odlaskom Denzela Damfrisa u Real Madrid. Planovi poput Marka Palestera i Anana Halčaijija se nisu realizovali, a neke druge opcije poput Nauela Moline, Đeda Spensa ili Gela Duea su ili preskupe ili nisu po ukusu trenera Kivua. Perišić bi bio kratkoročno rešenje, makar na godinu dana, dok Inter ne nađe neku dugoročniju alternativu.

U tom slučaju bi se Kostiću širom otvorila vrata u Ajndhovenu i mogao bi poput nešto starijeg Hrvata da potpuno rehabilituje karijeru koja je na stranputici poslednje dve, tri godine.