Demba Sek se svideo Bordalasu, Hetafe poslao ponudu Partizanu

Vreme čitanja: 2min | sub. 29.08.26. | 18:58
Klub iz madridskog predgrađa želi Senegalca u svojim redovima
Hetafe želi da dovede Dembu Seka, pošto su se Hoseu Bordalasu svidele partije koje je Senegalac prikazao u dvomeču plej-ofa Lige konferencije. Kako saznaje Mozzart Sport, klub iz predgrađa Madrida ponudio je crno-belima 400.000 evra za jednogodišnju pozajmicu, uz obavezan otkup za 4.000.000 evra, ali klub iz Humske želi veću svotu novca, pre svega kada je u pitanju svota za pozajmicu.
Partizan je početkom leta otkupio Seka od Torina za 1.400.000 evra, s namerom da zaradi na njegovoj preprodaji u bliskoj budućnosti. Crno-beli su otvoreni za pregovore, posebno što je Sek narušavao klupsku diciplnu. Zajedno sa kažnjenim Ibrahimom Zubairuom kasnio je na treninge, što je narušilo hemiju u samoj svlačionici.
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Računali su na Topčiderskom brdu da bi mogli da dobiju i do tri puta više novca od uloženog i verovali da će neko poslati ponudu u vrednosti od oko 5.000.000 evra. Hetafe je ponudio milion evra manje, a crno-beli će pokušati da izboksuju više i iskoriste to što je Bordalasu neophodan širi igrački kadar za borbu na tri fronta.
Sek je probleme pravio već duži vremenski period, slično je bilo i kod Srđana Blagojevića, Nenada Stojakovića i Damira Čakara. Svaki put je prošao bez konkretnih posledica, a nisu pomogle ni reči najiskusnijih prvotimaca Saše Zdjelara i Stefana Mitrovića.
Kada su u pitanju konretne brojke. Sek je do sada odigrao 49 utakmica, postigao 10 golova i upisao devet asistencija. Protiv Hetafea se upisao u strelce u Madridu, ali je u oba meča predstavljao konstantnu opasnost po gol Davida Sorije. To bi sada finansijski moglo da se isplati i njemu i Partizanu, nakon čega bi temperamentni Bordalas bio zadužen za njegovu disciplinu i dalji razvoj karijere.