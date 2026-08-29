Demba Sek se svideo Bordalasu, Hetafe poslao ponudu Partizanu

Računali su na Topčiderskom brdu da bi mogli da dobiju i do tri puta više novca od uloženog i verovali da će neko poslati ponudu u vrednosti od oko 5.000.000 evra. Hetafe je ponudio milion evra manje, a crno-beli će pokušati da izboksuju više i iskoriste to što je Bordalasu neophodan širi igrački kadar za borbu na tri fronta.

Sek je probleme pravio već duži vremenski period, slično je bilo i kod Srđana Blagojevića, Nenada Stojakovića i Damira Čakara. Svaki put je prošao bez konkretnih posledica, a nisu pomogle ni reči najiskusnijih prvotimaca Saše Zdjelara i Stefana Mitrovića.

Kada su u pitanju konretne brojke. Sek je do sada odigrao 49 utakmica, postigao 10 golova i upisao devet asistencija. Protiv Hetafea se upisao u strelce u Madridu, ali je u oba meča predstavljao konstantnu opasnost po gol Davida Sorije. To bi sada finansijski moglo da se isplati i njemu i Partizanu, nakon čega bi temperamentni Bordalas bio zadužen za njegovu disciplinu i dalji razvoj karijere.