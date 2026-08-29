Banki: Imamo sve što je potrebno da odigramo na nivou Srbije

Pre utakmice, za medije je govorio selektor Italije, Luka Banki.

„Put do Svetskog prvenstva je još uvek dug. Nema vremena ni da razmišljamo o sinoćnoj utakmici, jer nas čeka protivnik koji će podići lestvicu još više. Ekipe ulaze u ovaj meč sa identičnim skorom, a ulog je velik. Jokić doprinosi tome da interesovanje za ovaj meč bude ogromno. Možemo da računamo na Simonea i imamo sve što je potrebno da igramo na njihovom nivou. Fokusiraćemo se na izgubljene lopte kojih smo imali previše kako bismo se što bolje pripremili za protivnika koji nam neće ostaviti nimalo prostora za grešku. Juče smo potrošili mnogo energije u fizičkim duelima, ali moramo ponovo da pronađemo kontinuitet koji smo juče izgubili, to nam je glavni fokus”.

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Govorio je i Simone Fontekio.

„Znamo da je ovo teška utakmica, drugačija od onih protiv Srbije iz prethodnih godina u kojima smo se radovali. Nadam se da će biti drugačija i od jučerašnje protiv Bosne, moramo da joj pristupimo sa još većom odlučnošću. Imaćemo ogroman vetar u leđa iz Pezara, grada koji živi i diše košarku. Već smo videli entuzijazam publike i jedva čekamo da izađemo na teren i oduševimo navijače.”