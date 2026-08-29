Možda i partija karijere Đorđa Petrovića, ali 91. minut opet koban za Bornmut (VIDEO)

Uz sve ostale podele među sportistima, postoji i ta na one koje konkurencija uplaši i one koje samo dodatno motiviše. Stigao je nedavno iz Juventusa u Bornmut Mikele Di Grigorio i – izvukao ono najbolje iz Đorđa Petrovića.

Šta sve može reprezentativac Srbije među stativama kada ima svoj dan, odavno je dobro poznato, ali ovo što je radio u meču drugog kola Premijer lige protiv Evertona, to je neki još viši, do sada neviđeni nivo, možda i partija njegove karijere.