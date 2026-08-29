Možda i partija karijere Đorđa Petrovića, ali 91. minut opet koban za Bornmut (VIDEO)
Vreme čitanja: 11min | sub. 29.08.26. | 18:03
Hal je senzacija starta sezone u Premijer ligi
Uz sve ostale podele među sportistima, postoji i ta na one koje konkurencija uplaši i one koje samo dodatno motiviše. Stigao je nedavno iz Juventusa u Bornmut Mikele Di Grigorio i – izvukao ono najbolje iz Đorđa Petrovića.
Šta sve može reprezentativac Srbije među stativama kada ima svoj dan, odavno je dobro poznato, ali ovo što je radio u meču drugog kola Premijer lige protiv Evertona, to je neki još viši, do sada neviđeni nivo, možda i partija njegove karijere.
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Neće se Di Grigorio 'leba najesti u Bornmutu, ali šta to vredi kad taj tim naprosto ne ume da zatvori utakmicu. Pre šest dana prokockali su vođstvo protiv Mančester Sitija i primili drugi gol u 90+1. minutu, a u istom momentu meča protiv Evertona katastrofalna reakcija Tavernijea i Kristija posle kornera kumovala je izjednačujućem pogotku Tarkovskog – 1:1.
Da je samo ona intervencija iz desetog minuta, kada je na čist refleks sa gol-linije izbacio loptu koju je glavom posle kornera uputio Brantvejt – bilo bi dovoljno da već sada istakne kandidaturu za odbranu sezone.
Ali, bio je onda zicer Tierna Berija sa peterca u 20. minutu, pa možda još bolja prilika za istog fudbalera u 49. minutu. I oba puta Petrović je začarao mrežu.
Ukupno, do 90. minuta – šest udaraca u okvir gola, samim tim i toliko odbrana, xG koeficijent preko 1,50, ali kako se meč bližio kraju, rastao je strah u redovima domaćih da im se ne ponovi prošlonedeljni scenario. Pogotovo nakon što su u 79. minutu, u istoj akciji, fudbaleri Evertona dva puta spasavali živu glavu, a Rajan, pa Evanilson propuštali da overe pobedu. Na kraju tako i bi.
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Prethodno je Bornmut vodio od 41. minuta. Evanilson je u tranziciji iskoristio razređenost protivničke odbrane, promešao dvojicu rivala po desnom krilu, odigrao za Aleksa Skota, ovaj namestio loptu na desnu nogu i uz malu pomoć Mikolenka, koga je zakačila na putu do mreže, smestio je tamo gde treba.
Nije bio previše bogat subotnji popodnevni program – samo su dve utakmice igrane od 16 časova i na njima - ukupno tri gola. U okršaju novajlija u elitnom rangu, Hal je prigrlio epitet seznacije starta sezone u Premijer ligi, pošto je pogotkom Milara iz 82. minuta savladao Koventri kao gost. Ponovo jedno vrlo pragmatično izdanje čete Sergeja Jakirovića. Mančester Junajted su srušili na prekide, a ekipu Frenka Lamparda iz jedne ubitačne kontre. Sve je moglo da bude drugačije da u 38. minutu, Colakis “petrovićevskom” odbranom nije sačuvao mrežu posle pokušaja Avonijia.
PREMIJER LIGA – 2. KOLO
Petak
Kristal Palas - Mančester Siti 1:4 (0:1)
/Donaruma 56ag - Haland 17, Šerki 54, 59/
Subota
Liverpul - Notingem Forest 2:2 (0:1)
/Isak 60, Munjoz 82 – Endoje 24, Gibs Vajt 70/
Bornmut - Everton 1:1 (1:0)
/Skot 41 - Tarkovski 90+1/
Koventri - Hal 0:1 (0:0)
/Milar 82/
18.30: (2,25) Totenhem (3,70) Njukasl (3,05)
Nedelja
15.00: (1,90) Čelsi (4,00) Brajton (4,00)
15.00: (2,60) Lids (3,30) Brentford (2,75)
15.00: (2,45) Sanderlend (3,30) Fulam (2,90)
17.30: (1,42) Mančester Junajted (4,70) Ipsvič (7,20)
Ponedeljak
21.00: (6,25) Aston Vila (4,10) Arsenal (1,55)
***Kvote su podložne promenama