Prvi gol Marezija Milovanovića u engleskom fudbalu (VIDEO)

Novi poraz Portsmuta, već treći u sezoni. Ipak, nije sve tako negativno posle neuspeha na gostovanju Bristol Sitiju i rezultata 1:2 (0:1), pošto je srpski napadač Marko Milovanović postigao svoj prvi gol u od dolaska u engleski Čempionšip.

Popularni Marezi je došao ovog leta u Portsmut iz Almerije za 3.500.000 evra i predstavljen je kao najveće pojačanje ekipe uoči nove sezone. Ogromna su očekivanja Engleza od 23-godišnjeg napadača iz Smedereva, sa svojih 197 centimetara visine je baš onakav tip centarfora kakvog vole na Britanskom ostrvu.