Prvi gol Marezija Milovanovića u engleskom fudbalu (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | sub. 29.08.26. | 18:28
Nažalost, nedovoljan da njegov Portsmut izbegne poraz od Bristol Sitija – 1:2 (0:1)
Novi poraz Portsmuta, već treći u sezoni. Ipak, nije sve tako negativno posle neuspeha na gostovanju Bristol Sitiju i rezultata 1:2 (0:1), pošto je srpski napadač Marko Milovanović postigao svoj prvi gol u od dolaska u engleski Čempionšip.
Popularni Marezi je došao ovog leta u Portsmut iz Almerije za 3.500.000 evra i predstavljen je kao najveće pojačanje ekipe uoči nove sezone. Ogromna su očekivanja Engleza od 23-godišnjeg napadača iz Smedereva, sa svojih 197 centimetara visine je baš onakav tip centarfora kakvog vole na Britanskom ostrvu.
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Međutim, zasad mu se dozira minutaža. Predugo su trajali pregovori sa Špancima, propustio je čitave pripreme i najavljeno je još pre početka sezone da u prvih mesec dana nećemo gledati Milovanovića na terenu.
Tako je bilo i ove subote u Bristolu, u igru je ušao u 63. minutu kada je domaćin već imao dva gola prednosti. Do kraja meča uspeo je da prepolovi minus, u samom finišu – iz penala. Preuzeo je Milovanović odgovornost u 95. minutu i bio je siguran, golmana Sema Tikija je poslao u levu stranu, a loptu lagano po zemlji u desnu.
Bio mu je ovo već četvrti nastup za Portsmut, ali ukupno je odigrao 88 minuta. Na terenu je proveo pola sata u Liga kupu Engleske u porazu od Volsola (0:1), 18 protiv KPR-a (1:3), 13 protiv Linkoln Sitija (3:1) i sada zvanično 27 protiv Bristol Sitija, pošto u to računanje ne ulazi minutaža iz nadoknade vremena.
Otvorio je Milovanović račun u Čempionšipu. Probaće da do kraja sezone na njemu ima bolju brojku nego prošle u portugalskoj Primeiri, gde je igrao na pozajmici za Alverku. Tada je bio najbolji strelac svog tima sa 10 golova i dve asistencije na 32 meča.
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