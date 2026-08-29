Košmarno popodne za Tapsobu i Leverkuzen, izgleda da nema sreće za Maksimovića u Lajpcigu (VIDEO)
Vreme čitanja: 15min | sub. 29.08.26. | 18:01
Oko sokolovo Markusa Krešea prepoznalo novi biser
Muka sa trenerima u Leverkuzenu otkako je otišao Ćabi Alonso uzeo titulu, upisao među besmrtnike i - otišao. Nije se Verkself usrećio sa Erikom ten Hagom, stvari nisu uznapredovale ni sa Kasperom Hjulmanom, pa se prvi čovek sportskog sektora Fernando Karo letos okrenuo starom receptu, svom zemljaku Špancu - Karlesu Martinezu; ali ni sa njim nije krenulo kako treba. Na otvaranju sezone šampion iz 2024. pao je u Elverzbergu, protiv novajlije koji prvi put u istoriji igra Bundesligu - 2:3.
Rezultat čak ne oslikava najbolje koliko su se gosti zapravo mučili u Sarlandu. Sve do 77. minuta, kada je Patrik Šik šmekerski, petom vratio nadu, Martinezova četa nije imala udarac u okvir gola?! I pored poseda koji je na momente išao preko 70 odsto, nedostajala je prava ideja, dok se odbrana svojski potrudila da zagorča debi u Bundesligi španskom stručnjaku.
Izabrane vesti
Edmond Tapsoba, kome je Karles Martinez pre nekoliko dana poverio kapitensku traku, krivac je za prva dva gola domaćina. Prvo je olako izgubio duel u svom šesnaestercu, kao da nema skoro dva metra i 90 kilograma - sve to kaznio je Lukas Petkov - da bi samo što su njegovi saigrači pošli sa centra, poklonio loptu u noge mladom Kolu Kembelu, doskorašnjem igraču Borusije Dortmund, a ovaj savladao Marka Flekena - 2:0.
Elverzberg se do kraja prvog poluvremena oslanjao na kontre, povremeno pretio, pa u 25. sekundi nastavka zabio nož u srce Leverkuzenu - 3:0. David Mokva se dobro snašao u petercu na pas Lukasa Petkova sa boka i Bajer se našao u bezizlaznoj situaciji...
Uspeo je Martinez ubacivanjem Kristijana Kofana i veterana Jonasa Hofmana malo da razdrma ekipu, da vrati neizvesnost u meč, međutim osim časnog poraza gosti više nisu ni zaslužili.
Za razliku od Leverkuzena, drugi kandidat za sam vrh tabele - RB Lajpcig i njegov novi trener Martin Demikelis, imali su dobru i sigurnu premijeru na svom terenu protiv Borusije Menhengladbah - 3:0. Od početka do kraja domaćin je kontrolisao utakmicu, na vreme otvorio rivala (golovi u 25. i 49. minutu) i najavio uspešnu jesen. Tidijam Gomis (20) nije planiran za startnog napadača ove sezone, no usled povrede Brazilca Romula i nedolaska novog centarfora (pominjali se Tresoldi, Fernandez Pardo, Giu), mladi Francuz je danas počeo i vrlo dobro se pokazao. Namestio je gol i Ridleu Bakuu i Antonu Nusi...
Sve dileme oko pobednika rešio je novajlija Roko Rajc, pogodivši mrežu svog doskorašnjeg kluba u 66. minutu, a ono što posebno može da raduje i Demikelisa i navijače Lajpciga jeste učinkovit povratnički debi Kristofera Enkunkua, asistenta u toj situaciji.
Kada je Ole Verner dobio otkaz pojedini mediji u Nemačkoj pisali su kako delić 'krivice' u svemu ima i naš Andrija Maksimović. Konkretno, spekulisalo se tada je uprava Red Bula na čelu sa globalnim šefom za fudbalske operacije- Jirgenom Klipom, nezadovoljna što jedan od najtalentovanijih srpskih igrača i ozbiljna investicija (plaćen 14.000.000 evra) nije dobila šansu da se iskaže. Navodio je Bild tada da bi promena trenera trebalo da znači veću šansu iduće sezone za Maksimovića i Johana Bakajoka, ali ako je suditi po 'jutru' neće 'dan' biti vedar za mladog srpskog internacionalca.
Nije Maksimović dobio minute u DFB kupu protiv niželigaša Ajntrahta iz Trira, nije ni danas. Ponovo je ostao zakucan za klupu. Priliku je pre njega dobio čak i Artur Vermeren, kog Lajpcig pokušava da proda već dva meseca. Pa i pomenuti Bakajoko...
Ono što nikako ne obećava jeste činjenica da Lajpcig trenutno igra bez svog ponajboljeg igrača Kristofa Baumgartnera, povređen je i Asan Uedraogo, a za Maksimovića svakako nema mesta. Pritom, u pitanju su igrači koji pokrivaju uspravo poziciju nekadašnjeg igrača Crvene zvezde.
MOZZART RELAX - PRAVI DOBITNI TIKET I KAD TIP PADNE
Markus Kreše poznat je kao jedan od najboljih sportskih direktora u Evropi, s opasnim darom da prepozna talenat, i izgleda da je ponovo uspeo. Momak kog je zimus doveo u Frankfurt iz Elverzberga - Junus Ebnutalib (22), postigao je pogodak na debiju protiv Borusije Dortmund; odmah potom se povredio, propustio skoro celu polusezonu, ali evo danas se vratio u punom sjaju, postigavši tri gola na gostovanju Union Berlinu!
Ono što je pokvarilo utisak gostima jeste kasni gol Tima Skarkea kojim se Union spasao poraza - 3:3.
Zanimljivo, novi-stari trener Ajntrahta Adi Hiter igrao je sa trojicom 20-godišnjaka u poslednjoj liniji i sva trojica maltene novajlije: dvojica bekova (Elijas Baum i Keita Kosugi), odnosno štoper Jeremaja Maluze. Možda i u toj činjenici treba tražiti razloge pada i prokockane pobede...
Goleada je viđena i u Kelnu, gde je domaćin uspeo da preokrene protiv Hofenhajma, koji je dva puta vodio - 1:0 i 2:1. Na kraju 3:2. Junak Jarčeva je momak pristigao lestos iz Bolonje - Tajs Dalinga, dvostruki strelac.
Pogodio je i jedan od najvrednijih i najtalentovanijih igrača Nemačke - Said El Mala. Keln je uspeo da ga zadrži letos, odbio je ponude veće od 50.000.000, produžio ugovor sa njim i očito napravio pravi potez.
🎁🎁🎁
Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD
🎁🎁🎁
BUNDESLIGA – 1. KOLO
Petak
Bajern - Štutgart 5:1 (1:0)
/Upamekano 21, Olis 55, Vagnoman 57ag, Pavlović 82, Dijas 90+2 - Vagnoman 52/
Subota
Elverzberg - Bajer Leverkuzen 3:2 (2:0)
/Petkov 8, Kembel 9, Mokva 46 - Šik 77, Kofan 90+1/
Keln - Hofenhajm 3:2 (0:1)
/El Mala 51, Dalinga 72, 82 - Dagim 27, Kabak 67/
Majnc - Paderborn 0:0
RB Lajpcig - Borusija Menhengladbah 3:0 (1:0)
/Baku 25, Nusa 49, Rajc 66/
Union Berlin - Ajntraht Frankfurt 3:3 (1:2)
/Late Lat 3, Kverfeld 79, Skarke 90+3 - Ebnutalib 10, 11, 67/
18.30: (1,38) Borusija Dortmund (5,20) Hamburger (7,50)
Nedelja
15.30: (2,00) Frajburg (3,50) Verder (3,70)
17.30: (2,25) Augzburg (3,45) Šalke (3,25)
***Kvote su podložne promenama