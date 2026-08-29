Košmarno popodne za Tapsobu i Leverkuzen, izgleda da nema sreće za Maksimovića u Lajpcigu (VIDEO)

Rezultat čak ne oslikava najbolje koliko su se gosti zapravo mučili u Sarlandu. Sve do 77. minuta, kada je Patrik Šik šmekerski, petom vratio nadu, Martinezova četa nije imala udarac u okvir gola?! I pored poseda koji je na momente išao preko 70 odsto, nedostajala je prava ideja, dok se odbrana svojski potrudila da zagorča debi u Bundesligi španskom stručnjaku.

Muka sa trenerima u Leverkuzenu otkako je otišao Ćabi Alonso uzeo titulu, upisao među besmrtnike i - otišao. Nije se Verkself usrećio sa Erikom ten Hagom , stvari nisu uznapredovale ni sa Kasperom Hjulmanom , pa se prvi čovek sportskog sektora Fernando Karo letos okrenuo starom receptu, svom zemljaku Špancu - Karlesu Martinezu ; ali ni sa njim nije krenulo kako treba. Na otvaranju sezone šampion iz 2024. pao je u Elverzbergu, protiv novajlije koji prvi put u istoriji igra Bundesligu - 2:3.

Edmond Tapsoba, kome je Karles Martinez pre nekoliko dana poverio kapitensku traku, krivac je za prva dva gola domaćina. Prvo je olako izgubio duel u svom šesnaestercu, kao da nema skoro dva metra i 90 kilograma - sve to kaznio je Lukas Petkov - da bi samo što su njegovi saigrači pošli sa centra, poklonio loptu u noge mladom Kolu Kembelu, doskorašnjem igraču Borusije Dortmund, a ovaj savladao Marka Flekena - 2:0. Elverzberg se do kraja prvog poluvremena oslanjao na kontre, povremeno pretio, pa u 25. sekundi nastavka zabio nož u srce Leverkuzenu - 3:0. David Mokva se dobro snašao u petercu na pas Lukasa Petkova sa boka i Bajer se našao u bezizlaznoj situaciji... Uspeo je Martinez ubacivanjem Kristijana Kofana i veterana Jonasa Hofmana malo da razdrma ekipu, da vrati neizvesnost u meč, međutim osim časnog poraza gosti više nisu ni zaslužili.

Za razliku od Leverkuzena, drugi kandidat za sam vrh tabele - RB Lajpcig i njegov novi trener Martin Demikelis, imali su dobru i sigurnu premijeru na svom terenu protiv Borusije Menhengladbah - 3:0. Od početka do kraja domaćin je kontrolisao utakmicu, na vreme otvorio rivala (golovi u 25. i 49. minutu) i najavio uspešnu jesen. Tidijam Gomis (20) nije planiran za startnog napadača ove sezone, no usled povrede Brazilca Romula i nedolaska novog centarfora (pominjali se Tresoldi, Fernandez Pardo, Giu), mladi Francuz je danas počeo i vrlo dobro se pokazao. Namestio je gol i Ridleu Bakuu i Antonu Nusi... Sve dileme oko pobednika rešio je novajlija Roko Rajc, pogodivši mrežu svog doskorašnjeg kluba u 66. minutu, a ono što posebno može da raduje i Demikelisa i navijače Lajpciga jeste učinkovit povratnički debi Kristofera Enkunkua, asistenta u toj situaciji. Kada je Ole Verner dobio otkaz pojedini mediji u Nemačkoj pisali su kako delić 'krivice' u svemu ima i naš Andrija Maksimović. Konkretno, spekulisalo se tada je uprava Red Bula na čelu sa globalnim šefom za fudbalske operacije- Jirgenom Klipom, nezadovoljna što jedan od najtalentovanijih srpskih igrača i ozbiljna investicija (plaćen 14.000.000 evra) nije dobila šansu da se iskaže. Navodio je Bild tada da bi promena trenera trebalo da znači veću šansu iduće sezone za Maksimovića i Johana Bakajoka, ali ako je suditi po 'jutru' neće 'dan' biti vedar za mladog srpskog internacionalca.