Deportivo stao na korak do čuda! Sosijedad poveo 3:0, pa se tresao (VIDEO)

Imao je Deportivo medeni mesec povratka u Primeru. Od starta sezone i sredine avgusta do sredine septembra bio je sastav iz Galicije neporažen, ali u međuvremenu se povredila prva zvezda tima i najbolji strelac Pjer Emerik Obamejan, te se oseća da je ekipa izgubila lidera i samopouzdanje. Tako poljuljana, ekipa Antonija Idalga, poražena je na gostovanju Real Sosijedadu, iako je na Anoeti i nakon tri gola minusa, flertovala sa potpunim povratkom - 3:2.

San Sebastijan je gledao vatromet, ali se domaća publika u završnih pola sata utakmice prilično preznojavala budući da je Depor krenuo u povratnički pohod koji je umalo prerastao u izjednačenje. Sosijedad je zahvaljujući Đonu Martinu i Arsenu Zaharijanu, odnosno golovima Španca i Rusa u 29. i 34. minutu, na poluvreme otišao sa dva gola prednosti, da bi početkom drugog dela Gonzalo Gedes došao do prvenca u novoj sezoni.