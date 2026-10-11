Deportivo stao na korak do čuda! Sosijedad poveo 3:0, pa se tresao (VIDEO)
Vreme čitanja: 12min | ned. 11.10.26. | 18:46
Prštalo je na Anoeti u 8. kolu Primere - 3:2
Imao je Deportivo medeni mesec povratka u Primeru. Od starta sezone i sredine avgusta do sredine septembra bio je sastav iz Galicije neporažen, ali u međuvremenu se povredila prva zvezda tima i najbolji strelac Pjer Emerik Obamejan, te se oseća da je ekipa izgubila lidera i samopouzdanje. Tako poljuljana, ekipa Antonija Idalga, poražena je na gostovanju Real Sosijedadu, iako je na Anoeti i nakon tri gola minusa, flertovala sa potpunim povratkom - 3:2.
San Sebastijan je gledao vatromet, ali se domaća publika u završnih pola sata utakmice prilično preznojavala budući da je Depor krenuo u povratnički pohod koji je umalo prerastao u izjednačenje. Sosijedad je zahvaljujući Đonu Martinu i Arsenu Zaharijanu, odnosno golovima Španca i Rusa u 29. i 34. minutu, na poluvreme otišao sa dva gola prednosti, da bi početkom drugog dela Gonzalo Gedes došao do prvenca u novoj sezoni.
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Međutim, po isteku sat vremena igre gosti su uneli ozbiljan nemir u ekipe od koje se očekivalo da se lagodno prošeta do kraja utakmice i istroši preostalih pola sata. Mario Sorijano je sa distance matirao Aleksa Remira, da bi u 69. minutu Martin povukao Bila Ensonga u svom petercu i ne samo skrivio penal, već zaradio i crveni karton. Dupla kazna je izrečena jer Martin nije pokazao nameru da igra loptom, već se okomio isključivo na telo rivala.
Jedanaesterac je u gol pretvorio talentovani Jeremaj Ernandez, a to je bio znak ostatku ekipe za totalni juriš. A ko bolje juriša od Adame Traorea. Naturalizovani Španac je istrčao kontru, gađao dalji ugao, ali samo minut nakon drugog gola Deportiva, Remiro je sprečio i treći pogodak gostiju.
I to nije bilo sve od Remira koji je do kraja utakmice zaustavljao pokušaje Ernandeza, Altimire i Rodrigeza. Nije Sosijedad imao mira do poslednjih sekundi utakmice, pa čak ni nakon što je, početkom sudijske nadoknade i Deportivo ostao sa desetoricom na terenu. Rvački zahvat Anatućija koji je bio poslednji igrač odbrane kažnjen je crvenim kartonom.
Poslednju šansu na utakmici Depor je imao u petom minutu nadoknade. Ede je probao glavom uz Zubeldijino kešanje, možda su pojedinci sa klupe gostiju pomislili da bi mogli da dobiju jedanaesterac, ali je jasno da je povlačenje bilo obostrano.
PRIMERA – 8. KOLO
Petak
Malaga - Espanjol 1:1 (0:1)
/Ninjo 90+1 - Saragosa 13/
Subota
Rajo Valjekano - Atletik Bilbao (PREKINUTO)
Alaves - Atletiko Madrid 1:2 (1:1)
/Boje 45+6 - Grimaldo 33, Romero 87/
Barselona - Hetafe 3:0 (2:0)
/Gordon 2, Žezus 30, Kunde 73/
Real Madrid - Viljareal 1:0 (0:0)
/Diomande 62/
Nedelja
Elče - Selta 0:0
Real Sosijedad - Deportivo 3:2 (2:0)
/Martin 29, Zakarijan 34, Gedes 54 - Sorijano 61, Ernandez 69/
18.30: (1,57) Betis (4,00) Osasuna (6,00) MOZZART RELAX
21.00: (2,30) Rasing Santander (3,50) Valensija (3,00) MOZZART RELAX
Ponedeljak
21.00: (2,75) Levante (3,20) Sevilja (2,65) MOZZART RELAX
*** kvote su podložne promenama