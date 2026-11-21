Stevanović (©MN Press)
UŽIVO – MUNDIJALITO: Srbija – Honduras 1:0, Samardžić!
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sub. 21.11.26. | 13:08
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SVETSKO PRVENSTVO ZA IGRAČE DO 17 GODINA
SRBIJA – HONDURAS 1:0 (0:0)
/Samardžić 49/
Stadion: Aspajr zoun – teren 4
Sudija: Vili Enga (Kamerun)
SRBIJA: Radanović – Davidov, Baucal, Marinković, Strika – Anokić, Matanović, Cojić, Stevanović – Grujić (od 46. Samardžić), Žarković.
HONDURAS: Paz – A. Rodrigez, Đamfi, D. Arzu, J. Matute – Kruz, Konor, J. Arzu – D. Matute, Ž. Rodrigez, Aranja.
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kadetska reprezentacija SrbijeSvetsko prvenstvo u17
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