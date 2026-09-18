PAOK se sprema za ulazak u Evroligu, stižu pozitivni signali iz Abu Dabija

Dok u Abu Dabiju kreće prvi Superkup Evrolige, iza kulisa se već povlače potezi koji bi mogli da promene izgled elitnog evropskog takmičenja u narednim godinama. Jedna od centralnih tema u grčkoj košarkaškoj javnosti je PAOK, koji je posle ozbiljnih ulaganja u poslednje dve godine pokaza da klupske ambicije više nisu ograničene samo na povratak među ozbiljne evropske klubove.

Vlasnik solunskog kluba Telis Mistakidis nalazi se u Abu Dabiju, gde je razgovarao sa izvršnim direktorom Evrolige Ćusom Buenom, ali i akcionarima takmičenja. Prema informacijama sajta Eurohoops, stav unutar Evrolige prema projektu PAOK-a veoma je pozitivan, a kao potencijalni trenutak ulaska kluba u elitno takmičenje pominje se sezona 2027/28.