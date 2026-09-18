PAOK se sprema za ulazak u Evroligu, stižu pozitivni signali iz Abu Dabija
Vreme čitanja: 2min | pet. 18.09.26. | 16:53
Veliki planovi solunskog velikana
Dok u Abu Dabiju kreće prvi Superkup Evrolige, iza kulisa se već povlače potezi koji bi mogli da promene izgled elitnog evropskog takmičenja u narednim godinama. Jedna od centralnih tema u grčkoj košarkaškoj javnosti je PAOK, koji je posle ozbiljnih ulaganja u poslednje dve godine pokaza da klupske ambicije više nisu ograničene samo na povratak među ozbiljne evropske klubove.
Vlasnik solunskog kluba Telis Mistakidis nalazi se u Abu Dabiju, gde je razgovarao sa izvršnim direktorom Evrolige Ćusom Buenom, ali i akcionarima takmičenja. Prema informacijama sajta Eurohoops, stav unutar Evrolige prema projektu PAOK-a veoma je pozitivan, a kao potencijalni trenutak ulaska kluba u elitno takmičenje pominje se sezona 2027/28.
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Ukoliko bi takav scenario bio realizovan, PAOK bi postao treći grčki klub sa dugoročnim statusom u Evroligi, uz Panatinaikos i Olimpijakos. Konačna odluka, međutim, još nije doneta i u ovom trenutku nema zvanične potvrde da je mesto Soluncima već obezbeđeno.
Mistakidis je rukovodstvu Evrolige već dostavio formalni predlog u kojem je predstavljen dugoročni projekat razvoja kluba. Jedna od najvažnijih tačaka jeste plan za izgradnju potpuno nove dvorane, što pokazuje da vlasnik PAOK-a svoju ideju ne zasniva samo na povećanju budžeta prvog tima, već na stvaranju infrastrukture koja bi trebalo da prati znatno veće ambicije kluba.
Bueno je javno veoma pozitivno govorio o Mistakidisu i projektu koji se razvija u Solunu. Prvi čovek Evrolige posebno je istakao njegovu finansijsku snagu, posvećenost košarci i nameru da PAOK u budućnosti izgradi u jedan od vodećih evropskih klubova. Sam predlog ocenio je kao ozbiljan i čvrsto postavljen, mada nije želeo da govori o konkretnom roku u kojem bi PAOK mogao da napravi poslednji korak ka Evroligi.
Do tada, klub iz Soluna prvo čeka povratak na znatno ozbiljniju evropsku scenu. PAOK će u predstojećoj sezoni igrati Evrokup, gde se nalazi u Grupi D, a takmičenje drugog ranga bi trebalo da predstavlja samo jednu etapu u mnogo većem razvojnom projektu. Cilj je očigledno Evroliga.