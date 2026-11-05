Dete Voždovca pred potpisom za Inter, tražili ga Ajaks i Fiorentina
Vreme čitanja: 1min | čet. 05.11.26. | 17:03
Reprezentativac je Slovenije
Pokazao se Voždovac poslednjih godina kao specifičan klub srpskog fudbala i rasadnik mladih igrača, a pre svega mladih trenera. Koliko su im mogućnosti dozvoljavale, uspevali su da afirmišu mlade talente i prodaju ih u inostranstvo za lepe sume. Tako su sa krova tržnog centra transfere pravili Adam Marušić, Nikola Zečević, Filip Stuparević, Adonija Uanda… Neki su poput Marušića napravili lepe karijere, neki poput Stuparevića nisu.
Sledeća bitna stvar koja izlazi iz voždovačke radionice bi mogao da bude Stefan Ćapin (15).
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Momak sa slovenačkim pasošem je trenutno član kadetskog tima popularnih Zmajeva, ali već na zimu bi mogao da se pridruži vršnjacima u milanskom Interu.
Italijanski mediji javljaju da Inter vodi u trci sa Fiorentinom i Ajaksom za njegov potpis. Mladi vezista u januaru puni 16 godina i stiče uslov da potpiše za inostrani klub, a s obzirom na to da kao Slovenac poseduje EU pasoš, neće biti administrativnih prepreka.
Ćapin je sin nekadašnjeg slovenačkog košarkaškog reprezentativca Aleksandra. U prethodnom periodu je boravio i u Firenci, gde je bio pod budnom pažnjom Fiorentinih trenera i ostavio dobar utisak. Međutim, poslednje informacije sa Apenina kažu da je Inter pretekao konkurenciju i da će Ćapin u januaru preći u tabor Nerazura.