Dete Voždovca pred potpisom za Inter, tražili ga Ajaks i Fiorentina

Momak sa slovenačkim pasošem je trenutno član kadetskog tima popularnih Zmajeva, ali već na zimu bi mogao da se pridruži vršnjacima u milanskom Interu.

Italijanski mediji javljaju da Inter vodi u trci sa Fiorentinom i Ajaksom za njegov potpis. Mladi vezista u januaru puni 16 godina i stiče uslov da potpiše za inostrani klub, a s obzirom na to da kao Slovenac poseduje EU pasoš, neće biti administrativnih prepreka.

Ćapin je sin nekadašnjeg slovenačkog košarkaškog reprezentativca Aleksandra. U prethodnom periodu je boravio i u Firenci, gde je bio pod budnom pažnjom Fiorentinih trenera i ostavio dobar utisak. Međutim, poslednje informacije sa Apenina kažu da je Inter pretekao konkurenciju i da će Ćapin u januaru preći u tabor Nerazura.