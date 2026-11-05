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UŽIVO: Crvena zvezda – Inter Eskaldes 0:0
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čet. 05.11.26. | 17:33
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CRVENA ZVEZDA – INTER ESKALDES 0:0
Stadion: Rajko Mitić
Sudija: Henrik Nalbandijan (Jermenija)
CRVENA ZVEZDA (3-4-2-1): Mateus – Gaštarov, Veljković, Nakajama – Loizu, Handel, Krunić, Kim – Elšnik, Kostov - Katai.
INTER ESKALDES (4-3-3): Diaz – Poketino, Sančez, Ernandez, Tores – Lopez, Alonso, Molina – Berlanga, Čuaib, Sidibe.
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Albert RijeraLiga konferencijeFK Crvena zvezdaInter Eskaldes
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