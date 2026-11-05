(©Starsport)
(©Starsport)

UŽIVO: Crvena zvezda – Inter Eskaldes 0:0

čet. 05.11.26. | 17:33

Pratite sa nama tok meča u Ligi konferencije

CRVENA ZVEZDA – INTER ESKALDES 0:0

Stadion: Rajko Mitić
Sudija: Henrik Nalbandijan (Jermenija)

CRVENA ZVEZDA (3-4-2-1): Mateus – Gaštarov, Veljković, Nakajama – Loizu, Handel, Krunić, Kim – Elšnik, Kostov - Katai.

INTER ESKALDES (4-3-3): Diaz – Poketino, Sančez, Ernandez, Tores – Lopez, Alonso, Molina – Berlanga, Čuaib, Sidibe.

KVOTE!!!

tagovi

Albert RijeraLiga konferencijeFK Crvena zvezdaInter Eskaldes
Dodajte Mozzart Sport u vaš Google izbor

Sledeća vest