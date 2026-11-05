Olimpijakos za Zvezdu iz šešira vadi NBA pojačanje, vraća se i Furnije

Kako je rekao, protiv Zvezde će debi upisati Džon Končar, igrač koji je došao iz NBA lige upravo kao pojačanje na poziciji beka, mada može da odigra i kao i nisko krilo.

"Njegov slučaj je specifičan jer dosad nije igrao van Amerike. Dobro se prilagodio i očekujem da igra sutra. Ako uspe da se uklopi u sistem i pomogne timu da pobedi, to će biti idealno. A, mi mislimo da će se uklopiti".

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Takođe, protiv Zvezde će verovatno igrati i Evan Furnije.

"Trenirao je juče i prekjuče, kao i danas. Nije na 100%, i dalje oseća bol u ramenu, ali trenirao je najviše u odbrani i igraće".

Utakmica dva bratska kluba na programu je u petak od 20.15. Utakmica se igra u Sunel areni koja se nalazi u predgrađu Atine i inače je to dvorana AEK-a. Ipak, kako se Olimpijakosova dvorana Mira i prijateljstva renovima, Oli na startu sezone tu igra domaće utakmice.

Biće to duel druge i treće ekipe na tabeli. Olimpijakos ima skor 7-2, dok je Zvezda na učinku od šest pobeda i tri poraza.

EVROLIGA - 10. KOLO

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Sreda

Real Madrid - Panatinaikos 112:115

/Feliz 27 - Nan 33/

Četvrtak

18.15: (1,40) Efes (16,0) Pariz (3,40)

19.00: (1,10) Fenerbahče (23,0) Baskonija (8,00)

19.45: (1,50) Hapoel Tel Aviv (16,0) Barselona (3,00)

20.00: (1,80) Asvel (15,0) Bajern (2,25)

20.30: (2,50) Olimpija Milano (15,0) Valensija (1,65)

Petak

18.00: (2,25) Bešiktaš (15,0) Žalgiris (1,80)

20.15: (1,35) Olimpijakos (16,0) Crvena zvezda (3,70)

20.30: (2,25) Virtus (15,0) Dubai (1,80)

20.45: (1,70) Partizan Mozzart Bet (15,0) Makabi Tel Aviv (2,40)

***Kvote su podložne promenama