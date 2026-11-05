Olimpijakos za Zvezdu iz šešira vadi NBA pojačanje, vraća se i Furnije
Vreme čitanja: 2min | čet. 05.11.26. | 16:50
Barcokas najavio debi Džona Končara
Crvena zvezda je otputovala u Grčku i tamo će u petak ukrstiti koplja sa Olimpijakosom, aktuelnim evropskim prvakom. Ibon Navaro neće moći da računa na Džonatana Motlija i Stefana Miljenovića, međutim ni u redovima pirejskog velikana nije sjajna situacija.
Naime, Olimpijakos će duže vreme biti bez Žana Montera. To je definitivno ogroman udarac za Jorgosa Barcokasa, posebno ako uzmemo u obzir i da je Tajler Dorsi suspendovan od strane kluba. Međutim, trener Olija dan pred meč sa beogradskim crveno-belima saopštio je i dve lepe vesti.
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Kako je rekao, protiv Zvezde će debi upisati Džon Končar, igrač koji je došao iz NBA lige upravo kao pojačanje na poziciji beka, mada može da odigra i kao i nisko krilo.
"Njegov slučaj je specifičan jer dosad nije igrao van Amerike. Dobro se prilagodio i očekujem da igra sutra. Ako uspe da se uklopi u sistem i pomogne timu da pobedi, to će biti idealno. A, mi mislimo da će se uklopiti".
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Takođe, protiv Zvezde će verovatno igrati i Evan Furnije.
"Trenirao je juče i prekjuče, kao i danas. Nije na 100%, i dalje oseća bol u ramenu, ali trenirao je najviše u odbrani i igraće".
Utakmica dva bratska kluba na programu je u petak od 20.15. Utakmica se igra u Sunel areni koja se nalazi u predgrađu Atine i inače je to dvorana AEK-a. Ipak, kako se Olimpijakosova dvorana Mira i prijateljstva renovima, Oli na startu sezone tu igra domaće utakmice.
Biće to duel druge i treće ekipe na tabeli. Olimpijakos ima skor 7-2, dok je Zvezda na učinku od šest pobeda i tri poraza.
EVROLIGA - 10. KOLO
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Sreda
Real Madrid - Panatinaikos 112:115
/Feliz 27 - Nan 33/
Četvrtak
18.15: (1,40) Efes (16,0) Pariz (3,40)
19.00: (1,10) Fenerbahče (23,0) Baskonija (8,00)
19.45: (1,50) Hapoel Tel Aviv (16,0) Barselona (3,00)
20.00: (1,80) Asvel (15,0) Bajern (2,25)
20.30: (2,50) Olimpija Milano (15,0) Valensija (1,65)
Petak
18.00: (2,25) Bešiktaš (15,0) Žalgiris (1,80)
20.15: (1,35) Olimpijakos (16,0) Crvena zvezda (3,70)
20.30: (2,25) Virtus (15,0) Dubai (1,80)
20.45: (1,70) Partizan Mozzart Bet (15,0) Makabi Tel Aviv (2,40)
***Kvote su podložne promenama