Devet godina, devet meseci, jedno finale i jedna svetska bronza: Dalić više nije selektor Hrvatske
Vreme čitanja: 2min | sre. 08.07.26. | 13:34
Karijeru će verovatno nastaviti na Bliskom istoku
Nije sasvim neočekivano, još od trenutka kada se saznalo da je dobio unosnu ponudu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, nezvanično se čuje, sa platom od 5.000.000 dolara po sezoni. Ali nije ni samo zbog toga. Retki su treneri koji na istom poslu idrže devet godina i devet meseci, a iza ovih Zlatka Dalića na klupi Hrvatske zauvek će stojati prefiks – istorijskih.
Ništa ipak ne traje večno, pa je danas ozvaničeno: Dalić više nije selektor najtrofejnije generacije Hrvatske. Uzalud su u tamošnjem Fudbalskom savezu dva sata pokušavali da ga ubede da ostane, nije vredelo. Mada su i sami mogli da naslute, pa su odavno pikirali naslednika – Slavena Bilića.
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On je uostalom i počeo da gradi ovu generaciju još kada je selektorsku funkciju obavljao u periodu od 2006. do 2012. Ali sa Dalićem je ona ostvarila istorijske rezultate, igrala finale Mundijala 2018, potom u Kataru osvojila bronzanu medalju.
Jasno je ipak da je došlo vreme za promene. Luka Modrić je svakako odigrao poslednji Mundijal, pitanje je koliko ćemo još gledati i 37-godišnjeg Ivana Perišića… Mateo Kovačić će biti novi lider tima, tu je temelj sa Joškom Gvardiolom, Lukom Vuškovićem, pa Martinom Baturinom i Petrom Sučićem… Ali očekivati da oni ponove ove podvige? Bilo bi možda i previše.
Dalić svakako neće biti tu da ih povede u nove bitke. Njemu u amanet ostaju ta dva Mundijala, pa i neke epske pobede poput onih protiv Engleske ili Brazila. Malo li je?
ČETVRTFINALE MUNDIJALA
Četvrtak 22.00: (1,60) Francuska (4,00) Maroko (6,20)
Petak, 21.00: (1,65) Španija (4,00) Belgija (5,50)
Subota, 23.00: (4,00) Norveška (3,70) Engleska (1,90)
Nedelja, 03.00: (1,75) Argentina (3,50) Švajcarska (5,50)