Devet godina, devet meseci, jedno finale i jedna svetska bronza: Dalić više nije selektor Hrvatske

On je uostalom i počeo da gradi ovu generaciju još kada je selektorsku funkciju obavljao u periodu od 2006. do 2012. Ali sa Dalićem je ona ostvarila istorijske rezultate, igrala finale Mundijala 2018, potom u Kataru osvojila bronzanu medalju.

Jasno je ipak da je došlo vreme za promene. Luka Modrić je svakako odigrao poslednji Mundijal, pitanje je koliko ćemo još gledati i 37-godišnjeg Ivana Perišića… Mateo Kovačić će biti novi lider tima, tu je temelj sa Joškom Gvardiolom, Lukom Vuškovićem, pa Martinom Baturinom i Petrom Sučićem… Ali očekivati da oni ponove ove podvige? Bilo bi možda i previše.

Dalić svakako neće biti tu da ih povede u nove bitke. Njemu u amanet ostaju ta dva Mundijala, pa i neke epske pobede poput onih protiv Engleske ili Brazila. Malo li je?

ČETVRTFINALE MUNDIJALA

Četvrtak 22.00: (1,60) Francuska (4,00) Maroko (6,20)

Petak, 21.00: (1,65) Španija (4,00) Belgija (5,50)

Subota, 23.00: (4,00) Norveška (3,70) Engleska (1,90)

Nedelja, 03.00: (1,75) Argentina (3,50) Švajcarska (5,50)