Fenerbahče ozvaničio veliko pojačanje
Vreme čitanja: 2min | sre. 08.07.26. | 15:07
Trent Forest je novi košarkaš istanbulskog tima
Odavno je završeno, samo se čekalo da se ozvaniči i sada se oglasio Fenerbahče – Trent Forest je novi plejmejker istanbulskog velikana. Odlični Amerikanac naplatio je vrhunsku sezonu u dresu Baskonije, gde se istakao kao jedan od najboljih plejmejkera Evrolige prošle sezone. Igrao je sjajno i jasno je bilo da neće ostati u redovima baskijskog kluba, a najkonkretniji je bio Fenerbahče i doveo organizatora igre.
Potpisao je trogodišnji ugovor, tačnije na dve godine uz opciju produžetka na još jednu, popularni 2+1. Odličan posao turskog tima, koji radi punom parom ovog leta.
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Protekle sezone imao je 10,9 poena, 2,8 skokova i 4,4 asistencije u proseku. Igrao je odlično kao starter na 22 utakmice i to oko 24 minuta u proseku, dok je pet mečeva počeo sa klupe. Mučile su ga i povrede, bilo je svega i svačega, ali je uspeo da privuče pažnju najvećih klubova i na kraju je Fenerbahče bio taj koji je obezbedio njegov potez. Plejmejkerske minute deliće sa Vejdom Boldvinom, mada mogu možda i da igraju zajedno, zavisi kako je sve to zamislio Šarunas Jasikevičijus.
Nekadašnjem studentu univerziteta Florida Stejt je Baskonija bila prvi evropski angažman, gde je proveo dve sezone. Sa Baskonijom je ove godine osvojio Kup kralja, gde je bio i MVP čitavog takmičenja. Prethodno je igrao za Jutu Džez, Atlanta Hokse i razvojni tim ekipe iz Džordžije. Nije se proslavio u NBA ligi, ali 28-godišnji plejmejker je za sada izgradio ozbiljno ime na Starom kontinentu.
Fenerbahče je do sada produžio ugovor sa Nikolom Melijem, Tejlenom Hortonom Takerom i Krisom Silvom. Pominje se da još treba da stignu Šejn Larkin i eventualno Đoel Para, da se popune preostala mesta u rosteru.