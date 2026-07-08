Fenerbahče ozvaničio veliko pojačanje

Protekle sezone imao je 10,9 poena, 2,8 skokova i 4,4 asistencije u proseku. Igrao je odlično kao starter na 22 utakmice i to oko 24 minuta u proseku, dok je pet mečeva počeo sa klupe. Mučile su ga i povrede, bilo je svega i svačega, ali je uspeo da privuče pažnju najvećih klubova i na kraju je Fenerbahče bio taj koji je obezbedio njegov potez. Plejmejkerske minute deliće sa Vejdom Boldvinom, mada mogu možda i da igraju zajedno, zavisi kako je sve to zamislio Šarunas Jasikevičijus.

Nekadašnjem studentu univerziteta Florida Stejt je Baskonija bila prvi evropski angažman, gde je proveo dve sezone. Sa Baskonijom je ove godine osvojio Kup kralja, gde je bio i MVP čitavog takmičenja. Prethodno je igrao za Jutu Džez, Atlanta Hokse i razvojni tim ekipe iz Džordžije. Nije se proslavio u NBA ligi, ali 28-godišnji plejmejker je za sada izgradio ozbiljno ime na Starom kontinentu.

Fenerbahče je do sada produžio ugovor sa Nikolom Melijem, Tejlenom Hortonom Takerom i Krisom Silvom. Pominje se da još treba da stignu Šejn Larkin i eventualno Đoel Para, da se popune preostala mesta u rosteru.