Žocova zastrašujuća Panata: Jabusele zvanično u Atini

Jasno je već sada: biće ovo najskuplja sezona u istoriji Evrolige. Nikada se ovako nije trošilo po Evropi. A na vrhu lanca ishrane, Panatinaikos Dimitrisa Janakopulosa, koji je, nakon što je ubedio Željka Obradovića da se vrati u Atinu, rešio pošteno da zavuče ruku u džep. Toliko duboko da je upecao i jedno NBA pojačanje, jer Geršon Jabusele je rekao: DA! Prepodne je najavljeno, popodne je i zvanično saopšteno – Francuz je potpisao trogodišnji ugovor.

Jabusele je, javlja američki Hoops Hype, postao jedan od trojice najplaćenijih košarkaša na Starom kontinentu. Amerikanci ne pominju nikakve konkretne sume, ali Grci su ranije spekulisali da je reč o sumi od 12.000.000 evra. Odnosno 4.000.000 po sezoni. Eurohoops se sada javio da "podeblja" ugovor i proceni ga na 15.000.000 dolara! Odnosno, 5.000.000 po sezoni. Ostaje da saznamo koja je tačna cifra, ako Panatinaikos na kraju bude tačno saopštio o kojoj se sumi radi.