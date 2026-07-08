Žocova zastrašujuća Panata: Jabusele zvanično u Atini
Vreme čitanja: 3min | sre. 08.07.26. | 15:11
Sada je i potvrđeno, francuski reprezentativac u grčkom velikanu
Jasno je već sada: biće ovo najskuplja sezona u istoriji Evrolige. Nikada se ovako nije trošilo po Evropi. A na vrhu lanca ishrane, Panatinaikos Dimitrisa Janakopulosa, koji je, nakon što je ubedio Željka Obradovića da se vrati u Atinu, rešio pošteno da zavuče ruku u džep. Toliko duboko da je upecao i jedno NBA pojačanje, jer Geršon Jabusele je rekao: DA! Prepodne je najavljeno, popodne je i zvanično saopšteno – Francuz je potpisao trogodišnji ugovor.
Jabusele je, javlja američki Hoops Hype, postao jedan od trojice najplaćenijih košarkaša na Starom kontinentu. Amerikanci ne pominju nikakve konkretne sume, ali Grci su ranije spekulisali da je reč o sumi od 12.000.000 evra. Odnosno 4.000.000 po sezoni. Eurohoops se sada javio da "podeblja" ugovor i proceni ga na 15.000.000 dolara! Odnosno, 5.000.000 po sezoni. Ostaje da saznamo koja je tačna cifra, ako Panatinaikos na kraju bude tačno saopštio o kojoj se sumi radi.
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Za takve tvrdnje nema još potvrde, ali treba reći da je Jabusele u Čikago Bulsima odbio igračku opciju da produži ugovor i na narednu sezonu. Odbio je dakle 5.800.000 dolara za narednu sezonu. Bruto doduše. Računajte da bi otprilike pola leglo na njegov račun.
U Evropi se pak zarade uglavnom obračunavaju neto, a najplaćeniji je Vasilije Micić sa više od 5.600.000 dolara u Hapoelu iz Tel Aviva. Kendrik Nan u Panatinaikosu ima 5.300.000, a i Saša Vezenkov je u Olimpijakosu na 4.100.000. Što će reči, ako je Jabusele zaista u top tri, "petica" je to u ugovoru.
Geršon Jabusele je, podsetimo, drugi mandate u NBA ligi započeo pre dve godine, igrao prvo za Filadelfiju, bio više nego dobar, prošlog leta prešao u Njujork Nikse, ali u taboru kasnijeg šampiona uglavnom je imao epizodnu ulogu: 2,7 poena po meču. Zato je zimus izabrao Čikago Bulse i tamo se vratio približno na one iste brojke iz Filadelfije – 10,0 poena, uz 5,7 skokova po meču.
No, kad su Evopljani shvatili da bi NBA mogla da im otme tržište prelaskom na ovu stranu Atlantika počeli su da ulažu kao nikada pre. Jabusele, kao svima dobro poznat igrač posle odličnih rola u madridskom Realu, gde je činio izuzetno jaku centarsku liniju u tandem sa Edijem Tavaresom, bio je naravno jedan od interesantnijih igrača. Samo je pitanje da li i realan.
Ovih 15.000.000 svakako je bilo presudni, ali su navodno veliku ulogu u transferu odigrali i njegovi novi klupski saigrači i zemljaci Matijas Lesor i Mustafa Fal. A sad kad na njihova imena dopišemo i Jabuseleovo, reklo bi se će baš Panatinaikos naredne sezone da dominira pod obručima. Jeste mu izmakao Trej Lajls (iz Reala otišao u Minesotu Timbervulvs), ali opet...
Podsetimo, Panatinaikos je ovog leta već doveo Isaka Bongu i dojučerašnjem asu Partizan Mozzart Beta dao ugovor na tri godine vredan 6.500.000 evra. Očekuje se da stigne i bek Valensije Branku Badio. Ko zna ko još. Janakopulos ove sezone vozi bez ručne.