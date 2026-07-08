Savršeni biznis plan Reala i 100.000.000 za prelazni rok finansiran igračima bez minuta u prošloj sezoni

A jednačina kaže da su obeštećenja za prvu trojicu prvopomenutih u potpunosti isplaćena prodajama igrača koji prošle sezone nisu odigrali ni minuta za Real. U stvari, verovatno će da ostane i kusur, jer u klupsku kasu bi od igrača koje ni mnogi navijači ne bi prepoznali na ulici moglo da se slije čak mnogo više od 100.000.000 evra.

Više od polovine – tačno 60.000.000 evra – zaradio joj je Niko Paz, koji je još u sezoni 2024/2025 otišao u Komo za 6.000.000 evra da bi sada Italijani dali desetostruko više da bi ga zadržali u timu pred debi u Ligi šampiona. Real ga je prethodno otkupio nazad za 9.000.000 evra, onda ga opet prodao Komu za tih 60.000.000.

Viktor Munjoz, koji je procvetao u Osasuni, otišao je u Liverpul u transferu teško 40.000.000 evra, ali je pola od toga pripalo Realu. Koji je još ranije 50 osto prava na njegov ugovor ustupio Osasuni za 5.000.000 evra koje sada ne računamo. Dakle, neka bude da su od njega uzeli 20.000.000 evra, a ne 25.000.000.

Idemo dalje, Mario Hila ide u Milan, a Alvaro Rodrigez u Bornmut. Obojica će Realu da obezbede profit od po otprilike 15.000.000 evra. Na to dodajte 3.500.000 od Marina Martina koga je Hetafe otkupio nakon jednogodišnje pozajmice. I u njegovom slučaju Real će zadržati bar 50 odsto od narednog transfer, u najboljoj varijanti zadrže i pravo otkupa, čisto ako iznenadi i poleti iznad očekivanja.

Biznis plan koji savršeno funkcioniše. Drugi plaćaju plate, drugi garantuju minute. Real skida kajmak. I tek će, jer Serhio Aribas, najbolji strelac Segunde u prošloj sezoni, izvedno ide u Benfiku. Kraljevski klub mirno sedi i čeka svojih 12.500.000 evra.