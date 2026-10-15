Digla se kuka i motika zbog dizajna novog Maksimira, pokušaj umirivanja navijača novim detaljima...

Isprva se pojavio tek poneki nacrt i javnosti se nije svidelo kako će izgledati novi Maksimir. Digla se kuka i motika zbog dizajna, pa je VG13 Architects Studio Associato pokušao da umiri navijače Modrih novim detaljima.

Novi nacrti su isplivali, plasirala ih je milanska firma. Autori su naglasili da nove slike treba da dočaraju atmosferu tokom utakmica, ali i pre njih. U oči upada da će se krov prilagođavati: kada Dinamo bude igrao, dominiraće plava boja; kada Hrvatska tu bude domaćin, nba unutrašnosti će se pojaviti šahovnica.

Predstavljena je unutrašnost, detalji oko rasvete, navijačkih promenaga, podzemnih garaža i etaža. Fan šop biće u sklopu stadiona.

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Gradnja stadiona unutar Sportsko-rekreativnog centra Svetice trebalo bi da počne tokom 2029. godine, a kapacitet objekta biće 35.000 i sve tribine biće odvojene. Procenjuje se da će vrednost posla, uključujući okolne objekte, izaći na 204.000.000 evra. Naravno, ako se nešto u međuvremenu ne promeni...

Od trenutka kada je idejno rešenje objavljeno, navijači su pravili razne montaže. Novi Maksimir mnoge je podsetio na otvorenu kutiju. Iznete su brojne kritike, međutim, za sada nema naznaka da će se nešto epohalno promeniti, a skice koje su naknadno plasirane predstavljaju pokušaj da se promeni raspoloženje među navijačkim pukom.